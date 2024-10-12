В Болградському районі багатодітна жінка народила вдома

Породілля, яка народила вдома. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

В Одеській області жінка народила дев'яту дитину. Пологи були стрімкі та відбулися вдома у породіллі.

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Народила вдома дитину

За даними медиків, у Болградському районі, бригада прийняла пологи у багатодітної матері, яка народила 9-ту дитину. Оцінивши стан породіллі, лікарі вирішили приймати пологи вдома, оскільки пологове відділення було далеко, і це було найкращим рішенням. Так на світ з'явилася дівчинка з вагою майже 4 кг. Після стабілізації стану матері і дитини бригада госпіталізувала їх до лікарні.

Інші випадки стрімких родів

Окрім цього, виклик також надійшов з Березівського району, де чоловік жінки звернувся на номер 103, повідомивши, що вони не встигають до пологового будинку. Бригада №412 оперативно виїхала на місце. За лічені хвилини медики були поруч з породіллею, яка вже була у стрімких переймах. Бригада допомогла з'явитися на світ новонародженому хлопчику та доправила маму з малюком до пологового відділення районної лікарні.

Медична бригада №412. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

Також увечері 11 жовтня в Роздільнянському районі медики допомогли дівчинці з'явитися на світ прямо в автомобілі ЕМД.

Бригада медиків №800 Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

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