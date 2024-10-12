В Болградском районе многодетная женщина родила дома

Родильница, родившая дома. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области

В Одесской области женщина родила девятого ребенка. Роды были стремительные и прошли дома у роженицы.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Родила дома ребенка

По данным медиков, в Болградском районе, бригада приняла роды у многодетной матери, родившей 9-го ребенка. Оценив состояние роженицы, врачи решили принимать роды на дому, поскольку родильное отделение было далеко, и это было лучшим решением. Так на свет появилась девочка с весом около 4 кг. После стабилизации состояния матери и ребенка бригада госпитализировала их в больницу.

Другие случаи стремительных родов

Кроме того, вызов также поступил из Березовского района, где мужчина женщины обратился на номер 103, сообщив, что они не успевают в роддом. Бригада №412 оперативно выехала на место. В считанные минуты медики были рядом с роженицей, которая уже была в стремительных схватках. Бригада помогла появиться на свет новорожденному мальчику и доставила маму с малышом в родильное отделение районной больницы.

Медицинская бригада №412. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области

Также вечером 11 октября в Раздельнянском районе медики помогли девочке появиться на свет прямо в автомобиле ЭМД.

Бригада медиков №800 Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области

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