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На Одещині з’явилась вулиця на честь полковника Віталія Гуляєва

6 травня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині з’явилась вулиця на честь полковника Віталія Гуляєва
Церква в Сараті, що на Одещині. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час останньої сесії Саратської селищної ради, було розглянуто понад 90 питань, зокрема питання щодо перейменування деяких вулиць міста. Деякі питання викликали чималі дискусії. 

Про це повідомили у громадській ініціативі "Деколонізація Україна".

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Перейменування вулиці Осипенка 

Одним із рішень, ухвалених на засіданні, стало перейменування вулиці Осипенка на вулицю полковника Віталія Гуляєва. Він був командиром 28 бригади та загинув, захищаючи міста Миколаїв та Одесу.

Перейменування вулиці Суворова

Також на засіданні ухвалено рішення перейменувати вулицю Суворова на вулицю Максима Кривиденка. Він пройшов Майдан, перебував у російському полоні та загинув у 2017 році.

Перейменування інших вулиць у Сараті

Крім того, на засіданні були перейменовані наступні вулиці:

  • вулиця Мічуріна на вулицю Вишневу;
  • вулиця Пушкіна на вулицю Козацьку;
  • вулиця Чкалова на вулицю Захисників України.

Дискусії щодо перейменування вулиці Гагаріна

Проте у питанні перейменування вулиці Гагаріна не було досягнуто згоди. Мешканці вулиці пропонували назвати її на честь Сергія Корольова, вченого та конструктора космічних ракет, тоді як депутати від опозиції виступили за назву на честь першого українського космонавта Леоніда Каденюка.

Нагадаємо, Одеська міська рада ухвалила рішення про перейменування близько 200 вулиць, які мають назви, що походять від російських та білоруських географічних найменувань, а також назв на честь російських військових та культурних діячів, які не мають жодного відношення до Одеси. Процес перейменування триватиме, де це можливо і не суперечить чинному законодавству, будуть використовуватися історичні назви.

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