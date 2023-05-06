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В Одесской области появилась улица в честь полковника Виталия Гуляева

6 мая 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области появилась улица в честь полковника Виталия Гуляева
Церковь в Сарате Одесской облати. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время последней сессии Саратского поселкового совета было рассмотрено более 90 вопросов, в частности вопрос переименования некоторых улиц города. Некоторые вопросы вызвали немалые дискуссии.

Об этом сообщили в общественной инициативе "Деколонизация Украины".

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Переименование улицы Осипенко

Одним из решений, принятых на заседании, стало переименование улицы Осипенко в улицу полковника Виталия Гуляева. Он был командиром 28-й бригады и погиб, защищая города Николаев и Одессу.

Переименование улицы Суворова

Также на заседании принято решение переименовать улицу Суворова в улицу Максима Кривиденко. Он прошел Майдан, находился в плену и погиб в 2017 году.

Переименование других улиц в Сарате

Кроме того, на заседании были переименованы следующие улицы:

  • улица Мичурина по улице Вишневой;
  • улица Пушкина по улице Казацкой;
  • улица Чкалова по улице Защитников Украины.

Дискуссии по переименованию улицы Гагарина

Однако в вопросе переименования улицы Гагарина не было достигнуто соглашение. Жители улицы предлагали назвать ее в честь Сергея Королева, ученого и конструктора космических ракет, тогда как депутаты от оппозиции выступили за название в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

Напомним, Одесский городской совет принял решение о переименовании около 200 улиц, которые имеют названия, происходящие от российских и белорусских географических наименований, а также названий в честь российских военных и культурных деятелей, не имеющих никакого отношения к Одессе. Процесс переименования будет продолжаться, где это может быть и не противоречит действующему законодательству, будут использоваться исторические названия.

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