В Одесской области появилась улица в честь полковника Виталия Гуляева

Церковь в Сарате Одесской облати. Фото: google

Во время последней сессии Саратского поселкового совета было рассмотрено более 90 вопросов, в частности вопрос переименования некоторых улиц города. Некоторые вопросы вызвали немалые дискуссии.

Об этом сообщили в общественной инициативе "Деколонизация Украины".

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Переименование улицы Осипенко

Одним из решений, принятых на заседании, стало переименование улицы Осипенко в улицу полковника Виталия Гуляева. Он был командиром 28-й бригады и погиб, защищая города Николаев и Одессу.

Переименование улицы Суворова

Также на заседании принято решение переименовать улицу Суворова в улицу Максима Кривиденко. Он прошел Майдан, находился в плену и погиб в 2017 году.

Переименование других улиц в Сарате

Кроме того, на заседании были переименованы следующие улицы:

улица Мичурина по улице Вишневой;

улица Пушкина по улице Казацкой;

улица Чкалова по улице Защитников Украины.

Дискуссии по переименованию улицы Гагарина

Однако в вопросе переименования улицы Гагарина не было достигнуто соглашение. Жители улицы предлагали назвать ее в честь Сергея Королева, ученого и конструктора космических ракет, тогда как депутаты от оппозиции выступили за название в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

Напомним, Одесский городской совет принял решение о переименовании около 200 улиц, которые имеют названия, происходящие от российских и белорусских географических наименований, а также названий в честь российских военных и культурных деятелей, не имеющих никакого отношения к Одессе. Процесс переименования будет продолжаться, где это может быть и не противоречит действующему законодательству, будут использоваться исторические названия.