Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині з'явиться ще одне джерело генерації світла — деталі

На Одещині з'явиться ще одне джерело генерації світла — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 11:18
Будівництво вітропарку на Одещині інвестиції Horizon Capital
Збудований вітропарк. Фото ілюстративне: iStock

Американські та німецькі інвестори планують побудувати потужну вітрову електростанцію на півдні України. Спільний проєкт компаній Horizon Capital та Notus Energy забезпечить регіон додатковою енергією. Це перша велика інвестиція нового фонду, створеного спеціально для відбудови української економіки. Будівництво вітропарку стане важливим кроком для відновлення енергосистеми, яка постраждала від обстрілів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Реклама
Читайте також:

Будівництво вітропарку

Загальний бюджет проєкту становить понад 220 мільйонів євро. Гроші виділяють міжнародні партнери, серед яких європейські та американські інституції. Для цього інвестиційна компанія Horizon Capital уже зібрала перші 152 мільйони євро у спеціальний фонд. Німецька компанія Notus Energy залишиться головним власником проєкту. Вона не лише вкладає власні кошти, а й повністю відповідає за саме будівництво та подальшу роботу вітряків.

Характеристики вітропарку

Новий вітропарк на Одещині матиме потужність 124 МВт. Це лише частина великого плану. Загалом німецька компанія планує запустити в Україні три таких об’єкти загальною потужністю 300 МВт. У перспективі інвестори розглядають проєкти відновлюваної енергетики в Україні на ще більші обсяги — понад 1,3 ГВт.

Наразі Україна втратила понад 60% своїх потужностей для виробництва електрики через постійні атаки. Будівництво нових станцій дозволяє не чекати завершення війни, а створювати незалежні джерела енергії вже сьогодні. Одеський вітропарк допоможе стабілізувати мережу та зменшити дефіцит електрики в області.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому на Одещині сильні проблеми з електропостачанням. Також ми писали, що минулий тиждень був найважчим для енергосистеми України.

Одеса Одеська область будівництво Новини Одеси світло вітрові електростанції
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації