Будівництво вітропарку на Одещині інвестиції Horizon Capital

Збудований вітропарк. Фото ілюстративне: iStock

Американські та німецькі інвестори планують побудувати потужну вітрову електростанцію на півдні України. Спільний проєкт компаній Horizon Capital та Notus Energy забезпечить регіон додатковою енергією. Це перша велика інвестиція нового фонду, створеного спеціально для відбудови української економіки. Будівництво вітропарку стане важливим кроком для відновлення енергосистеми, яка постраждала від обстрілів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Реклама

Читайте також:

Будівництво вітропарку

Загальний бюджет проєкту становить понад 220 мільйонів євро. Гроші виділяють міжнародні партнери, серед яких європейські та американські інституції. Для цього інвестиційна компанія Horizon Capital уже зібрала перші 152 мільйони євро у спеціальний фонд. Німецька компанія Notus Energy залишиться головним власником проєкту. Вона не лише вкладає власні кошти, а й повністю відповідає за саме будівництво та подальшу роботу вітряків.

Характеристики вітропарку

Новий вітропарк на Одещині матиме потужність 124 МВт. Це лише частина великого плану. Загалом німецька компанія планує запустити в Україні три таких об’єкти загальною потужністю 300 МВт. У перспективі інвестори розглядають проєкти відновлюваної енергетики в Україні на ще більші обсяги — понад 1,3 ГВт.

Наразі Україна втратила понад 60% своїх потужностей для виробництва електрики через постійні атаки. Будівництво нових станцій дозволяє не чекати завершення війни, а створювати незалежні джерела енергії вже сьогодні. Одеський вітропарк допоможе стабілізувати мережу та зменшити дефіцит електрики в області.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому на Одещині сильні проблеми з електропостачанням. Також ми писали, що минулий тиждень був найважчим для енергосистеми України.