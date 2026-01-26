Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесчине появится еще один источник генерации света — детали

В Одесчине появится еще один источник генерации света — детали

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 11:18
Строительство ветропарка в Одесской области инвестиции Horizon Capital
Построенный ветропарк. Фото иллюстративное: iStock

Американские и немецкие инвесторы планируют построить мощную ветровую электростанцию на юге Украины. Совместный проект компаний Horizon Capital и Notus Energy обеспечит регион дополнительной энергией. Это первая крупная инвестиция нового фонда, созданного специально для восстановления украинской экономики. Строительство ветропарка станет важным шагом для восстановления энергосистемы, пострадавшей от обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Реклама
Читайте также:

Строительство ветропарка

Общий бюджет проекта составляет более 220 миллионов евро. Деньги выделяют международные партнеры, среди которых европейские и американские институты. Для этого инвестиционная компания Horizon Capital уже собрала первые 152 миллиона евро в специальный фонд. Немецкая компания Notus Energy останется главным владельцем проекта. Она не только вкладывает собственные средства, но и полностью отвечает за само строительство и дальнейшую работу ветряков.

Характеристики ветропарка

Новый ветропарк в Одесской области будет иметь мощность 124 МВт. Это лишь часть большого плана. В целом немецкая компания планирует запустить в Украине три таких объекта общей мощностью 300 МВт. В перспективе инвесторы рассматривают проекты возобновляемой энергетики в Украине на еще большие объемы — более 1,3 ГВт.

Сейчас Украина потеряла более 60% своих мощностей для производства электричества из-за постоянных атак. Строительство новых станций позволяет не ждать завершения войны, а создавать независимые источники энергии уже сегодня. Одесский ветропарк поможет стабилизировать сеть и уменьшить дефицит электричества в области.

Напомним, мы сообщали о том, почему в Одесской области сильные проблемы с электроснабжением. Также мы писали, что прошлая неделя была самой тяжелой для энергосистемы Украины.

Одесса Одесская область строительство Новости Одессы свет ветровые электростанции
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации