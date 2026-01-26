Строительство ветропарка в Одесской области инвестиции Horizon Capital

Построенный ветропарк. Фото иллюстративное: iStock

Американские и немецкие инвесторы планируют построить мощную ветровую электростанцию на юге Украины. Совместный проект компаний Horizon Capital и Notus Energy обеспечит регион дополнительной энергией. Это первая крупная инвестиция нового фонда, созданного специально для восстановления украинской экономики. Строительство ветропарка станет важным шагом для восстановления энергосистемы, пострадавшей от обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Реклама

Читайте также:

Строительство ветропарка

Общий бюджет проекта составляет более 220 миллионов евро. Деньги выделяют международные партнеры, среди которых европейские и американские институты. Для этого инвестиционная компания Horizon Capital уже собрала первые 152 миллиона евро в специальный фонд. Немецкая компания Notus Energy останется главным владельцем проекта. Она не только вкладывает собственные средства, но и полностью отвечает за само строительство и дальнейшую работу ветряков.

Характеристики ветропарка

Новый ветропарк в Одесской области будет иметь мощность 124 МВт. Это лишь часть большого плана. В целом немецкая компания планирует запустить в Украине три таких объекта общей мощностью 300 МВт. В перспективе инвесторы рассматривают проекты возобновляемой энергетики в Украине на еще большие объемы — более 1,3 ГВт.

Сейчас Украина потеряла более 60% своих мощностей для производства электричества из-за постоянных атак. Строительство новых станций позволяет не ждать завершения войны, а создавать независимые источники энергии уже сегодня. Одесский ветропарк поможет стабилизировать сеть и уменьшить дефицит электричества в области.

Напомним, мы сообщали о том, почему в Одесской области сильные проблемы с электроснабжением. Также мы писали, что прошлая неделя была самой тяжелой для энергосистемы Украины.