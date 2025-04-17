На Одещині планують побудувати молочну ферму за 35 мільйонів, іноземні інвестори

Корови на фермі. Фото ілюстративне: agrotimes.ua

У селі Острівне Суворовської громади Ізмаїльського району восени планують створити молочну ферму вартістю понад 35 мільйонів гривень. Реалізувати проєкт хочуть за рахунок іноземних інвестицій.

Про це повідомляють журналісти видання "Бессарабія. INFORM".

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Молочна ферма

Наразі розробляється проєктно-кошторисна та дозвільна документація на будівництво молочної ферми в селі Острівне. Перший етап реалізації передбачає будівництво стійла на 200 корів, з якими буде доглядати 21 людина. На другому— протягом трьох-чотирьох років збираються запусти завод з переробки молока, який передбачає випуск власного бренду на Одещині.

Гроші на ферму

Іноземний інвестор має намір за 35 мільйонів реконструювати колишні корпуси місцевої ферми на площі шість гектарів. Нове підприємство, яке мають запустити вже через півтора року, спочатку буде працювати з переробними заводами Одеської області.

Нагадаємо. нещодавно ми писали про те, кого знайшли на занедбаній фермі. А також про 200 вівець, які отримали сім'ї на Одещині.