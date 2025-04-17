В Одесской области планируют построить молочную ферму за 35 миллионов, иностранные инвесторы

Коровы на ферме. Фото иллюстративное: agrotimes.ua

В селе Островное Суворовской громады Измаильского района осенью планируют создать молочную ферму стоимостью более 35 миллионов гривен. Реализовать проект хотят за счет иностранных инвестиций.

Об этом сообщают журналисты издания "Бессарабия. INFORM".

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Молочная ферма

Сейчас разрабатывается проектно-сметная и разрешительная документация на строительство молочной фермы в селе Островное. Первый этап реализации предусматривает строительство стойла на 200 коров, с которыми будет ухаживать 21 человек. На втором — в течение трех—четырех лет собираются запустить завод по переработке молока, который предусматривает выпуск собственного бренда в Одесской области.

Деньги на ферму

Иностранный инвестор намерен за 35 миллионов реконструировать бывшие корпуса местной фермы на площади шесть гектаров. Новое предприятие, которое должны запустить уже через полтора года, сначала будет работать с перерабатывающими заводами Одесской области.

Напомним. недавно мы писали о том, кого нашли на заброшенной ферме. А также о 200 овцах, которые получили семьи в Одесской области.