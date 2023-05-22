Пропавшего ребенка в Одесской области нашли в заброшенной ферме

Найдена шестилетняя девочка. Фото: ГУНП в Одесской области

Девочку, которая исчезла накануне в селе Старые Трояны, нашли. Ребенок мокрый и обессиленный был на заброшенной ферме.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Исчезновение ребенка

Мать, которая воспитывает девочку одна, заметила ее исчезновение накануне вечером. К поиску сразу подключились полицейские, пограничники и местные жители.

Большое беспокойство вызывало то, что ребенок имеет расстройства здоровья и не разговаривает. Кроме того, недалеко от места проживания семьи расположено озеро Китай, представляющее опасность для маленькой. И очень усложняло ситуацию приближающейся ночи.

Поиски девочки

К поискам ребенка привлекли служебную собаку. Взяв след, он привел людей к воде. В то время правоохранители пересмотрели записи с камер наблюдения, установленные на улицах населенного пункта, и подтвердили: девочка пошла по дороге, ведущей к озеру.

Всю ночь группы спецслужб и местные жители обследовали дно водоема. Вместе с тем, не оставляли надежды, что ребенок прошел мимо. Поэтому одновременно искали в заброшенных постройках и на пустырях.

Пропавшего ребенка нашли

Сегодня утром девочку заметили на заброшенной ферме, расположенной чуть дальше от водоема. Она была мокрой. Это говорит о том, что вероятно ребенок заходил в воду и был близок к несчастному случаю. Ее завернули в одеяло и передали медикам. Те осмотрели девочку, успокоили всех, что с ней все хорошо, и передали матери.

Отметим, в селе Рауховской громады в Одесской области владелица алабая станет обвиняемой в нарушении правил содержания собак. Ее алабай покусал десятилетнюю девочку и загрыз соседского пса.

Напомним, певец Артем Пивоваров с командой посетил детский дом в Одессе. Они привезли детям музыкальные инструменты.