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Зниклу дитину на Одещині знайшли на покинутій фермі

22 травня 2023 11:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Зниклу дитину на Одещині знайшли у покинутій фермі
Знайдена шестирічна дівчинка. Фото: ГУНП в Одеській області
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Беженар Тетяна
журналіст

Дівчинку, яка зникла напередодні у селі Старі Трояни, знайшли. Дитина мокра та знесилена була на покинутій фермі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Зникнення дитини

Мати, яка виховує дівчинку одна, помітила її зникнення напередодні ввечері. До пошуку одразу долучилися поліцейські, прикордонники та місцеві мешканці.

Велике занепокоєння викликало те, що дитина має розлади здоров’я і не розмовляє. Крім того, недалеко від місця проживання сім’ї розташоване озеро Китай, що становило небезпеку для маленької. І дуже ускладнювало ситуацію наближення ночі.

Пошуки дівчинки

До пошуків дитини залучили службового собаку. Взявши слід, він привів людей саме до води. На той час правоохоронці переглянули записи з камер спостереження, що були встановлені на вулицях населеного пункту, і підтвердили: дівчинка пішла дорогою, що вела до озера.

Усю ніч групи спецслужб та селяни обстежували дно водойми. Разом з тим, не полишали надії, що дитина пройшла повз неї. Тому одночасно шукали у закинутих будівлях та на пустирях. 

Зниклу дитину знайшли

Сьогодні вранці дівчинку помітили на покинутій фермі, яка була розташована трохи далі від водойми. Вона була мокрою. Це говорить про те, що ймовірно дитина заходила у воду і була близька до нещасного випадку. Її загорнули у ковдру та передали медикам. Ті оглянули дівчинку, заспокоїли всіх, що з нею все добре, і передали матері.

Зазначимо, у селі Раухівської громади на Одещині власниця алабая стане обвинуваченою в порушенні правил утримання собак. Її алабай покусав десятирічну дівчинку та загриз сусідського пса. 

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров з командою завітав до дитячого будинку в Одесі. Вони привезли дітям музичні інструменти.

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