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На Одещині з'являться нові пункти пропуску з Молдовою

1 жовтня 2023 18:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині з'являться нові пункти пропуску з Молдовою
Український пропускний пункт. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Наразі між Українською та Молдавською стороною проводяться переговори, результатом яких можуть стати відкриття нових митних пунктів пропуску в Одеській області. Крім цього, розглядається варіант закриття тих пропускних пунктів, які сьогодні не рентабельні.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, перебуваючи в Одесі.

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Закриття пунктів пропуску

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою, які перетинають менше ніж 10 осіб на добу, планується закрити. Таких нині на Одещині близько 15 штук. Загалом їх закриття ніяк не вплине на пропускну спроможність.

"Сьогодні близько 62 пунктів пропуску працює на кордоні із Молдовою. Якщо проходить до 10 осіб на добу, то немає сенсу тримати всю інфраструктуру та штат на них. Однак потрібна консультація з громадами, перш ніж приймати такі рішення, оскільки ці пункти знаходяться на їхній території", — заявила Ірина Верещук.

Будівництво мосту

Щодо будівництва мосту через річку Дністер, який з'єднає молдавське прикордонне село Косеуц та українське місто Ямпіль. То його все ж таки планують ввести в експлуатацію до 2025 року. Довжина споруди становитиме 641 метр. Пересуватися можна буде двома смугами, передбачені дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада приблизно 667 метрів з українського боку. Довжина опор у деяких частинах мосту складе 40 метрів, а пропускна спроможність — близько 5 тисяч автомобілів на добу.

"З нашого боку, ратифікація угоди про будівництво мосту вже в парламенті й до кінця жовтня всю процедуру буде виконано. Молдавська сторона вже ратифікувала цей документ. Сьогодні прикордонні служби між собою узгодили робочу групу, яка має розробити угоду спільного прикордонного контролю", — сказала міністерка.

Варто зазначити, що угода про будівництво мосту між Україною та Молдовою була підписана ще у червні цього року. Зазначалося, що споруда стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишинівом.

Нагадаємо, 28 вересня в озері на території Молдови знайшли уламки ракети. Міністерство внутрішніх справ вжило спеціальних заходів для захисту озера біля села Фарладан. 

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