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В озері на території Молдови знайшли уламки ракети

28 вересня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В озері на території Молдови знайшли уламки ракети
Робота піротехніків. Фото: МВС Молдова
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Міністерство внутрішніх справ прийняло спеціальні заходи для захисту озера біля села Фарладан після виявлення залишків ракети. На цей час доступ на територію був обмежений для громадян, а периметр охороняє поліція

Про це повідомляє МВС Молдови.

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Крім того, фахівці з піротехніки від компанії Bombteh IGP також присутні на місці та розглядають оптимальний спосіб видалення можливої вибухівки. Вони вважають, що компонент із вибухівкою може перебувати на дні озера. Наразі міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос особисто відвідав місце події.

Спеціалісти у галузі гідротехніки почали процес спорожнення озера Гарбовець для спрощення роботи піротехніків.

Територію навколо озера перекрили. Фото:  МВС Молдови.
Територію навколо озера перекрили. Фото: МВС Молдови.

Важливо відзначити, що загрози для населення немає, оскільки територія вже ізольована, і найближчі будинки знаходяться на відстані 1 кілометра від потенційно небезпечної зони.

Уламки ракети. Фото:  МВС Молдови.
Уламки ракети. Фото: МВС Молдови.

Атаки РФ по півдню

Протягом ночі ворог здійснив атаку по південних та центральних регіонах України. Окупанти запускали безпілотники з південно-східного напрямку, з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та миса Чауда (окупований Крим).

Російські окупанти в ніч на 26 вересня вдарили по поромній переправі через Дунай "Орлівка-Ісакча". Внаслідок цього постраждали вантажівки та вікна адміністративних будівель.

Вночі 25 вересня ворог атакував Одесу різним типом озброєння. Крім того, окупанти намагались розосередити увагу сил ППО й змінили траєкторію польоту БпЛА та ракет.

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