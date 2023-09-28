В озере на территории Молдовы обнаружили обломки ракеты

Работа пиротехников. Фото: МВД Молдова

Министерство внутренних дел приняло специальные меры по защите озера у села Фарладан после обнаружения остатков ракеты. В настоящее время доступ на территорию был ограничен для граждан, а периметр охраняет полиция.

Об этом сообщает МВД Молдовы.

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Кроме того, специалисты по пиротехнике от компании Bombteh IGP также присутствуют на месте и рассматривают оптимальный способ удаления возможной взрывчатки. Они считают, что компонент со взрывчаткой может находиться на дне озера. Министр внутренних дел Адриан Эфрос лично посетил место происшествия.

Специалисты в области гидротехники начали процесс опорожнения озера Гарбовец для упрощения работы пиротехников.

Территорию вокруг озера перекрыли. Фото: МВД Молдавии.

Важно отметить, что угрозы для населения нет, поскольку территория уже изолирована, и ближайшие дома находятся в 1 километре от потенциально опасной зоны.

Обломки ракеты. Фото: МВД Молдавии.

Атаки РФ по югу

В течение ночи враг совершил атаку по южным и центральным регионам Украины. Оккупанты запускали беспилотники с юго-восточного направления, из района Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

Российские кафиры в ночь на 26 сентября ударили по паромной переправе через Дунай "Орловка-Исакча". В результате пострадали грузовики и окна административных зданий.

Ночью 25 сентября враг атаковал Одессу разным типом вооружения. Кроме того, оккупанты пытались рассредоточить внимание сил ПВО и изменили траекторию полета БПЛА и ракет.