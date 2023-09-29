Робочий візит Ірини Верещук до Одеської області

Ірина Верещук. Фото: Новини.LIVE

Будівництво мосту спільно із молдовською стороною, оптимізація роботи пунктів пропуску на кордоні, функціонування Координаційних центрів для ВПО, підготовка до опалювального сезону — і це лише частина питань, які обговорювалися під час робочого візиту до Одещини віцепрем'єр-міністра — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Наскільки готова Одеська область до опалювального сезону, у чому сьогодні є найбільша потреба та про експорт українського збіжжя через порти регіону. Про це і не лише більш детально Ірина Верещук розказала на зустрічі з представниками одеських ЗМІ, передають журналісти Новини.LIVE.

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Будівництво мосту та закриття пунктів пропуску

Під час робочого візиту до Одещини Ірина Верещук також зустрілася із молдовськими колегами, які курують питання реінтеграції, та обговорила як відкриття нових пунктів пропусків, так і закриття тих, де є невеликий трафік.

Ірина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"На Одещині є такі пункти пропуску, де за добу через них проходять менш як 10 людей. Відповідно, необхідно проаналізувати їх рентабельність. Коли кажемо про закриття, то це приблизно 10-15 пунктів пропуску. Хоча загалом по області понад 60 пунктів пропуску, які так чи інакше діють. Але перед тим, як їх закрити, мають бути погодження та обговорення із громадами", — зазначила Ірина Верещук.

Також вона додала, що нині вже є напрацювання щодо спільного будівництва нового мосту та пункту пропуску із молдовськими колегами в Одеській області.

"З української сторони ратифікація будівництва мосту уже в парламенті й до кінця жовтня угода буде затверджена. Що стосується Молдови, то вони вже провели всі процедури та ратифікували. Прикордонники наразі обговорюють всі моменти", — проінформувала віцепрем’єр-міністерка.

Реінтеграція громадян

Разом із представниками молдовського уряду обговорювали також питання реінтеграції громадян. Зокрема, йшлося про проблеми Придністров’я та тимчасово окуповані території України.

Ірина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні на зустрічі молдовські колеги розказали, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни велика частина мешканців Придністров’я звернулася за молдовськими паспортами. І це показник, люди розуміють, хто така Росія, і те, що вони хочуть бути незалежними. Такий показник говорить про те, що й Україна все правильно робить, захищаючи свою територію. І це запустило в Молдові ті процеси, які ще до початку війни в Україні вони навіть не уявляли собі", — наголосила Верещук.

Робота Координаційних центрів

Одне з важливих питань для Одещини, зазначила міністерка з питань реінтеграції, це робота Координаційного центру, який створений при ОВА. Туди входять представники всіх департаментів, міжнародних організацій, ветеранських організацій, а також ті, хто відповідає за соціальну підтримку.

Ірина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"Ми проаналізували роботу Координаційного центру. Зазначу, що сьогодні маємо в країні 4 категорії, з якими ми працюємо: ВПО, ветерани та члени їхніх родин, діти, люди похилого віку. Вони дуже вразливі категорії. Я почула, що із 7 районів Одещини ще не всі створили такі координаційні центри. Але тут треба розуміти, що вони потрібні, бо дозволяють розв'язувати конкретні питання на місцях та напрацьовувати рішення для внесення змін у законодавство. Тому маємо надію, що вже найближчим часом ті райони, в яких нема таких центрів, будуть відкриті", — зауважила Ірина Верещук.

Виплати для ВПО

Також вона проінформувала, що станом на сьогодні програма "Прихисток" повністю у юрисдикції Міністерства реінтеграції. Ірина Верещук запевнила, що вона не зміниться й наразі обговорюються всі моменти, що стосуються зимового періоду.

Ірина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"900 грн для кожної людини за кожну ВПО й на наступний рік ця виплата буде саме такою. Нині виплачена майже вся заборгованість ВПО. Крім того, сьогодні Постанова № 332 каже, що до січня 2024 року включно будуть виплати 2000 грн для дорослого працездатного і 3000 грн для дитини та людей з інвалідністю. Після — будуть продовжені виплати людям з інвалідністю, багатодітні, а також людям, які працевлаштувалися. Це для них стимул ще на пів року", — розказала Верещук.

Також віцепрем’єр-міністерка наголосила, що сьогодні вони продовжують повертати до України тих, хто проживає у Криму, але не бажає бути під гнітом РФ.

"Я буду закликати наших людей виїхати через треті країни до України. Сьогодні ми фіксуємо по 200 осіб щодоби, які повертаються на підконтрольну Україні територію. Для цього ми організували гуманітарний коридор через Сумську область. Для таких людей, які приїдуть на територію України, передбачено виплати щонайменше пів року. Це наші громадяни й для них передбачувана також допомога. Загалом, із серпня в’їхало в Україну понад 10 тисяч, із яких 2000 — діти. Ті, хто без паспортів, протягом 3 місяців отримають нові", — зауважила Ірина Верещук.

Підготовка Одещини до опалювального сезону

Загалом Одеська область на сьогодні готова на 86%. Це непоганий показник, і ще є час для того, щоб повністю підготуватися до похолодань.

Ірина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"Ми готуємося до обстрілів. Знаю, що необхідні ще резерви палива. І це не тільки проблеми Одещини, а й всієї України, де треба мінімум 1000 тонн пального зарезервувати на випадок блекауту. Херсонщина має менший показник підготовки, там більше нас турбує сільська місцевість, де люди потребують забезпечення саме деревиною. Миколаївщина теж цього потребує, вони вже разом із міжнародними партнерами продовжують підготовку до зими", — резюмувала Ірина Верещук.

На завершення зустрічі вона додала, що наразі активізувався діалог Україна — Молдова — Румунія. Для нашої країни це важливо, бо допомагає вирішити ряд питань, зокрема експорту агропродукції. Молдовські колеги зробили тарифні знижки на експорт української агропродукції. До прикладу, 27% на транзит та перевезення.