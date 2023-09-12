Одеса допомагає переселенцям з працевлаштуванням: куди звертатись

Людина влаштовується на роботу. Фото: google

В Одесі, як і в інших містах України, надається допомога внутрішньо переміщеним особам, спрямована на їхню інтеграцію та підтримку. У місті налічується 79,3 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які звернулися до районних управлінь соціального захисту населення.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Працевлаштування переселенців

Для полегшення працевлаштування переселенців у місцевому ринку праці Одеса створила муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб під гаслом "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі". З червня 2022 року по вересень 2023 року понад 2,9 тисячі осіб звернулися до цього центру, і 1031 з них вже знайшли роботу.

Крім того, в місті діє Сервісний центр "Хаб Ветеран", який надає допомогу у реалізації бізнес-проєктів, підвищенні кваліфікації та інші послуги для переселенців, ветеранів та інших вразливих категорій населення.

Для тих, хто шукає роботу на місцевих підприємствах, розроблено анкету-опитувальник для збору даних про безробітних внутрішньо переміщених осіб. Це допомагає їм знайти роботу в Одесі та околицях.

Всю необхідну інформацію щодо працевлаштування можна знайти на офіційному сайті Одеської міської ради у розділі "Допомога переселенцям". Для консультацій та додаткової інформації, громадяни можуть звертатися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції за номером 1548.

Нагадаємо, в Україні родинам з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), передбачене право на гранти до 150 тис. гривень. Допомогу надасть переселенцям двох областей швейцарська організація.

Також ми писали, що в Україні передбачена допомога малозабезпеченим родинам. На фінансову підтримку можуть розраховувати сім'ї, у яких з поважних причин середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум.