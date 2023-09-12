Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса допомагає переселенцям з працевлаштуванням: куди звертатись arrow

Одеса допомагає переселенцям з працевлаштуванням: куди звертатись

12 вересня 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеса допомагає переселенцям з працевлаштуванням: куди звертатись
Людина влаштовується на роботу. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі, як і в інших містах України, надається допомога внутрішньо переміщеним особам, спрямована на їхню інтеграцію та підтримку. У місті налічується 79,3 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які звернулися до районних управлінь соціального захисту населення.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Працевлаштування переселенців

Для полегшення працевлаштування переселенців у місцевому ринку праці Одеса створила муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб під гаслом "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі". З червня 2022 року по вересень 2023 року понад 2,9 тисячі осіб звернулися до цього центру, і 1031 з них вже знайшли роботу.

Крім того, в місті діє Сервісний центр "Хаб Ветеран", який надає допомогу у реалізації бізнес-проєктів, підвищенні кваліфікації та інші послуги для переселенців, ветеранів та інших вразливих категорій населення.

Для тих, хто шукає роботу на місцевих підприємствах, розроблено анкету-опитувальник для збору даних про безробітних внутрішньо переміщених осіб. Це допомагає їм знайти роботу в Одесі та околицях.

Всю необхідну інформацію щодо працевлаштування можна знайти на офіційному сайті Одеської міської ради у розділі "Допомога переселенцям". Для консультацій та додаткової інформації, громадяни можуть звертатися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції за номером 1548.

Нагадаємо, в Україні родинам з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), передбачене право на гранти до 150 тис. гривень. Допомогу надасть переселенцям двох областей швейцарська організація.

Також ми писали, що в Україні передбачена допомога малозабезпеченим родинам. На фінансову підтримку можуть розраховувати сім'ї, у яких з поважних причин середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз