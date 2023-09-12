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Одесса помогает переселенцам с трудоустройством: куда обращаться

12 сентября 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесса помогает переселенцам с трудоустройством: куда обращаться
Человек устраивается на работу. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе, как и других городах Украины, оказывается помощь внутренне перемещенным лицам, направленная на их интеграцию и поддержку. В городе насчитывается 79,3 тысячи внутренне перемещенных лиц, обратившихся в районные управления социальной защиты населения.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Для облегчения трудоустройства переселенцев в местном рынке труда Одесса создала муниципальный центр содействия трудоустройству внутренне перемещенных лиц под лозунгом "Одесский рынок труда - Заякорься в Одессе". С июня 2022 по сентябрь 2023 более 2,9 тысячи человек обратились в этот центр, и 1031 из них уже нашли работу.

Кроме того, в городе действует Сервисный центр "Хаб Ветеран", оказывающий помощь в реализации бизнес-проектов, повышении квалификации и другие услуги для переселенцев, ветеранов и других уязвимых категорий населения.

Для ищущих работу на местных предприятиях разработана анкету-опросник для сбора данных о безработных внутренне перемещенных лицах. Это помогает им найти работу в Одессе и окрестностях.

Всю необходимую информацию о трудоустройстве можно найти на официальном сайте Одесского городского совета в разделе "Помощь переселенцам". Для консультаций и дополнительной информации граждане могут обращаться на горячую линию Министерства реинтеграции по номеру 1548.

Напомним, в Украине семьям с детьми, внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), предусмотрено право на гранты до 150 тыс. гривен. Помощь предоставит переселенцам двух областей швейцарская организация.

Также мы писали, что в Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых по уважительным причинам среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.

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