Рабочий визит Ирины Верещук в Одесскую область

Ирина Верещук. Фото: Новини.LIVE

Строительство моста совместно с молдавской стороной, оптимизация работы пунктов пропуска на границе, функционирование Координационных центров для ВПЛ, подготовка к отопительному сезону — и это лишь часть вопросов, которые обсуждались во время рабочего визита в Одесскую область вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Насколько готова Одесская область к отопительному сезону, в чем сегодня наибольшая потребность и об экспорте украинского зерна через порты региона. Об этом и не только подробнее Ирина Верещук рассказала на встрече с представителями одесских СМИ, передают журналисты Новини.LIVE.

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Строительство моста и закрытие пунктов пропуска

Во время рабочего визита в Одесскую область Ирина Верещук также встретилась с молдавскими коллегами, которые курируют вопросы реинтеграции и обсудили как открытие новых пунктов пропусков, так и закрытие тех, где есть небольшой трафик.

Ирина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"На Одесчине есть такие пункты пропуска, где за сутки через них проходят менее 10 человек. Соответственно необходимо проанализировать их рентабельность. Когда говорим о закрытии, то это примерно 10-15 пунктов пропуска. Хотя в целом по области более 60 пунктов пропуска, которые так или иначе действуют. Но перед тем, как их закрыть, должно быть согласование и обсуждение с громадами", — отметила Ирина Верещук.

Также она добавила, что сейчас уже есть наработки по совместному строительству нового моста и пункта пропуска с молдавскими коллегами в Одесской области.

"С украинской стороны ратификация строительства моста уже в парламенте, и до конца октября соглашение будет утверждено. Что касается Молдовы, то они уже провели все процедуры и ратифицировали. Пограничники сейчас обсуждают все моменты", — проинформировала вице-премьер-министр.

Реинтеграция граждан

Вместе с представителями молдавского правительства обсуждались также вопросы реинтеграции граждан. В частности, речь шла о проблемах Приднестровья и временно оккупированных территориях Украины.

Ирина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня на встрече молдавские коллеги рассказали, что после начала широкомасштабного вторжения России на территорию нашей страны большая часть жителей Приднестровья обратилась за молдавскими паспортами. И это показатель, люди понимают, кто такая Россия, и то, что они хотят быть независимыми. Такой показатель говорит о том, что и Украина все правильно делает, защищая свою территорию. И это запустило в Молдове те процессы, которые еще до начала войны в Украине онидаже не представляли себе", — подчеркнула Верещук.

Работа Координационных центров

Один из важных вопросов для Одесчины, отметила министр по вопросам реинтеграции, это работа Координационного центра, созданного при ОВА. Туда входят представители всех департаментов, международных организаций, ветеранских организаций, а также отвечающие за социальную поддержку.

Ирина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"Мы проанализировали работу Координационного центра. Отмечу, что сегодня в стране 4 категории, с которыми мы работаем: ВПЛ, ветераны и члены их семей, дети, пожилые люди. Они очень уязвимые категории. Я услышала, что из 7 районов Одесчины еще не все создали такие координационные центры, но надо понимать, что они нужны, потому что позволяют решать конкретные вопросы на местах и нарабатывать решения для внесения изменений в законодательство, поэтому надеемся, что уже в ближайшее время те районы, в которых нет таких центров, будут открыты", — отметила Ирина Верещук.

Выплаты для ВПЛ

Также она проинформировала, что по состоянию на сегодняшний день программа "Прихисток" полностью в юрисдикции Министерства реинтеграции. Ирина Верещук заверила, что она не изменится и обсуждаются все моменты, касающиеся зимнего периода.

Ирина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"900 грн для каждого человека за каждое ВПЛ и на следующий год эта выплата будет именно такой. Сейчас выплачена почти вся задолженность ВПЛ. Кроме того, сегодня Постановление № 332 говорит, что к январю 2024 года включительно будут выплаты 2000 грн для взрослого трудоспособного и 3000 грн для ребенка и людей с инвалидностью. После будут продолжены выплаты людям с инвалидностью, многодетным, а также трудоустроившимся людям. Это для них стимул еще на полгода", — рассказала Верещук.

Также вице-премьер-министр подчеркнула, что сегодня они продолжают возвращать в Украину проживающих в Крыму, но не желающих быть под гнетом РФ.

"Я буду призывать наших людей выехать через третьи страны в Украину. Сегодня мы фиксируем по 200 человек ежесуточно, которые возвращаются на подконтрольную Украине территорию. Для этого мы организовали гуманитарный коридор через Сумскую область. Для таких людей, которые приедут на территорию Украины, предусмотрены выплаты по меньшей мере на полгода. Это наши граждане, и для них предполагается также помощь. В целом, с августа въехало в Украину более 10 тысяч, из которых 2000 — дети. Те, кто без паспортов, в течение 3 месяцев получат новые", — отметила Ирина Верещук.

Подготовка Одесской области к отопительному сезону

В целом Одесская область на сегодняшний день готова на 86%. Это неплохой показатель, и есть время для того, чтобы полностью подготовиться к похолоданию.

Ирина Верещук. Фото: Новини.LIVE

"Мы готовимся к обстрелам. Знаю, что необходимы еще резервы топлива. И это не только проблемы Одесчины, но и всей Украины, где нужно минимум 1000 тонн горючего зарезервировать на случай блэкаута. Херсонщина — меньше показатель подготовки, там больше нас беспокоит сельская местность, где люди нуждаются в обеспечении именно древесиной. Николаевщина тоже в этом нуждается, они уже вместе с международными партнерами продолжают подготовку к зиме", — резюмировала Ирина Верещук.

В завершение встречи она добавила, что активизировался диалог Украина — Молдова — Румыния. Для нашей страны это важно, потому что помогает решить ряд вопросов, в частности, экспорта агропродукции. Молдавские коллеги уже предложили тарифные скидки на экспорт украинской агропродукции. К примеру, 27% — на транзит и перевозку.