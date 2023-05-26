На Одещині зменшили обсяги виробництва хліба та вина

В Одесі мочали менше виробляти вино. Фото: pixabay

За останніми показниками, рівень завантаження підприємств на Одещині становить 70-100% від довоєнних масштабів. Спостерігається значне зростання виробництва деяких продуктів харчування.

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації Володимир Фролов.

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Згідно з презентованими даними, обсяги виробництва товарів, пов'язаних з вершковим маслом, йогуртами, сиром, борошном, соками з фруктів і овочів, а також окремими ковбасними і макаронними виробами, овочами та консервованими фруктами, зросли до 70-100% порівняно з попереднім періодом. Зважаючи на це, відзначається зменшення обсягів виробництва яловичини, свинини, олії, яблучного соку, молочних продуктів, а також хліба та вина.

"Мережеві та невеличкі магазини, що торгують продовольчими товарами, не припиняли свою діяльність. На повну функціонують ринки та мережеві магазини непродовольчих товарів, магазини непродовольчих товарів у торговельно-розважальних центрах. Непогані результати продемонструвала сфера послуг, яка відновилася і сьогодні фактично функціонує на 100%", — зазначив посадовець.

Вже через кілька днів літо вступить у свої законні права і принесе українцям чимало смаколиків. Полиці одеських базарів вже гнуться від різноманіття овочів та фруктів, яких із кожним днем стає все більше. Покупці радіють, бо ціни на декотрі із них вже почали зменшуватися. Продавці тим часом кажуть, що попит на сезонні продукти збільшився, натомість вартість м’яса та риби нині чи не найменші за останній рік. Журналісти Новини.LIVE побували на ринку "Новий базар" та зібрали інформацію про актуальні ціни, а також дізналися, про що ведуть розмови одесити.