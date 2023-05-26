В Одесской области уменьшили объемы производства хлеба и вина

В Одессе мочали меньше производить вино. Фото: pixabay

По последним показателям уровень загрузки предприятий в Одесской области составляет 70-100% от довоенных масштабов. Наблюдается значительный рост производства некоторых продуктов питания.

Об этом сегодня на брифинге сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной военной администрации Владимир Фролов.

Читайте также:

Согласно представленным данным, объемы производства товаров, связанных со сливочным маслом, йогуртами, сыром, мукой, соками из фруктов и овощей, а также отдельными колбасными и макаронными изделиями, овощами и консервированными фруктами, выросли до 70-100% по сравнению с предыдущим периодом. Ввиду этого отмечается уменьшение объемов производства говядины, свинины, масла, яблочного сока, молочных продуктов, а также хлеба и вина.

"Сетевые и небольшие магазины, торгующие продовольственными товарами, не прекращали свою деятельность. На полную функционируют рынки и сетевые магазины непродовольственных товаров, магазины непродовольственных товаров в торгово-развлекательных центрах. Неплохие результаты продемонстрировала сфера услуг, которая восстановилась и сегодня фактически функционирует", — отметил чиновник.

Уже через несколько дней лето вступит в свои законные права и принесет украинцам много вкусностей. Полки одесских базаров уже гнутся от разнообразия овощей и фруктов, которых с каждым днем становится все больше. Покупатели радуются, потому что цены на некоторые из них уже начали уменьшаться. Продавцы тем временем говорят, что спрос на сезонные продукты увеличился, стоимость мяса и рыбы сейчас чуть ли не наименьшие за последний год. Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Новый базар" и собрали информацию об актуальных ценах, а также узнали о чем ведут разговоры одесситы.