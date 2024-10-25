Голова Одеської МСЕК йде у відставку

Жінка виходить з одеської МСЕК. Фото: Одесская жизнь

На тлі загальнонаціонального скандалу керівниця МСЕК в Одеській області вирішила піти у відставку. Крім того, в обласній адміністрації перевірять працівників, які отримали інвалідність.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Зміни у МСЕК

За словами очільника області, він ініціював зміну керівництва обласної медико-соціальної експертної комісії ще до того, як про корупцію у МСЕК заговорили на державному рівні.

"Коли ми там були вперше, умови мене здивували. Керівник працює там 20 років на посаді. І ні лавочок для наших військових не було, жахливі умови були взагалі із самим приміщенням", — розповів Олег Кіпер.

Начальник ОВА зазначив, що були певні "юридичні складнощі", але тепер керівниця МСЕК вирішила сама написати заяву про звільнення. Обласна рада вже підготувала відповідне розпорядження.

Зазначимо, обласний центр МСЕК на Одещині очолює Олена Станіславова.

Перевірки в ОВА

Олег Кіпер також розповів, що зараз відбувається перевірка працівників адміністрації, які отримали інвалідність. Щодо них готується відповідний запит до МСЕК.

"До нас доходять документи, будемо вивчати. Якщо буде потреба в переглядах, будемо також на це реагувати. У тому числі і прокуратура, й інші органи", — наголосив він.

Зазначимо, розслідування діяльності МСЕК почалося після гучного затримання голови центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. В неї на робочому місці знайшли 93 тис. доларів та 2 тис. євро. Врешті решт, вище керівництво країни ухвалило рішення про ліквідацію МСЕК.

Нагадаємо, в Одеській області довідки про інвалідність має кожен десятий прокурор.