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На Одесчине сменят главу МСЭК и проверят работников ОВА

25 октября 2024 17:06
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Глава Одесской МСЭК уходит в отставку
Женщина выходит из одесской МСЭК. Фото: Одесская жизнь
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На фоне общенационального скандала руководительница МСЭК в Одесской области решила уйти в отставку. Кроме того, в областной администрации проверят сотрудников, получивших инвалидность.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Изменения в МСЭК

По словам главы области, он инициировал смену руководства областной медико-социальной экспертной комиссии еще до того, как о коррупции в МСЭК заговорили на государственном уровне.

"Когда мы там были впервые, условия меня удивили. Руководитель работает там 20 лет в должности. И ни скамеек для наших военных не было, ужасные условия были вообще с самим помещением", — рассказал Олег Кипер.

Начальник ОВА отметил, что были определенные "юридические сложности", но теперь руководитель МСЭК решила сама написать заявление об увольнении. Областной совет уже подготовил соответствующее распоряжение.

Отметим, областной центр МСЭК в Одесской области возглавляет Елена Станиславова.

Проверки в ОВА

Олег Кипер также рассказал, что сейчас проходит проверка работников администрации, получивших инвалидность. По ним готовится соответствующий запрос в МСЭК.

"До нас доходят документы, будем изучать. Если потребуются пересмотры, будем также на это реагировать. В том числе и прокуратура, и другие органы", — подчеркнул он.

Отметим, расследование деятельности МСЭК началось после громкого задержания главы центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. У нее на рабочем месте обнаружили 93 тыс. долларов и 2 тыс. евро. В конце концов, высшее руководство страны приняло решение о ликвидации МСЭК.

Напомним, в Одесской области справки об инвалидности имеет каждый десятый прокурор.

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В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

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