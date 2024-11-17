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На Одещині знайшли тіло людини в Дністровському лимані

17 листопада 2024 11:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Дністровському лимані знайдено потопельника
Водолаз проводить пошукові роботи в Дністровському лимані. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеському районі, у селищі Овідіополь, на Дністровському лимані співробітники ДСНС виявили тіло потопельника. Загиблого знайшли неподалік берега.

Про це у неділю, 17 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

На Одещині втопився чоловік

За інформацією рятувальників, вчора вдень, на Дністровському лимані поблизу селища Овідіополь Одеського району було знайдено потопельника. Тіло знаходилося на відстані близько п'яти метрів від берега. Співробітники ДСНС вилучили його з води та передали працівникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Наразі обставини трагедії з'ясовуються. Місцева влада та рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування поблизу водойм та дотримуватися правил безпеки.

Як убезпечити себе на воді

  • Не купайтеся на необладнаних пляжах. Вибирайте лише офіційні пляжі з рятувальними постами.
  • Дотримуйтеся правил поведінки у воді. Не пірнайте в незнайомих місцях, не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння.
  • Слідкуйте за дітьми. Не залишайте дітей без нагляду поблизу води.
  • Використовуйте рятувальні засоби. Якщо ви не впевнені у своїх силах, плавайте із надувними жилетами чи іншими засобами підтримки на воді.
  • Уникайте води за несприятливих умов. Не заходьте у воду під час шторму, сильного вітру чи при низьких температурах.
  • Дотримуйтеся рекомендацій ДСНС. Ознайомлюйтесь із попередженнями та правилами, розміщеними поблизу водойм.

Нагадаємо, під час чергового патрулювання вздовж річки Дністер прикордонники виявили тіло чоловіка, заплутане у водоростях. Ймовірно, чоловік намагався вплав перетнути кордон із Молдовою. Також ми повідомляли, що в Одеській області на чорноморському узбережжі виявили тіло військового

Одеса Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси потопельникі

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