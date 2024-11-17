На Днестровском лимане найден утопленник

Водолаз производит поисковые работы в Днестровском лимане. Фото: ГСЧС

В Одесском районе, в поселке Овидиополь, на Днестровском лимане сотрудники ГСЧС обнаружили тело утопленника. Погибшего нашли недалеко от берега.

Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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В Одесской области утонул мужчина

По информации спасателей, вчера днем, на Днестровском лимане вблизи поселка Овидиополь Одесского района был найден утопленник. Тело находилось на расстоянии около пяти метров от берега. Сотрудники ГСЧС изъяли его из воды и передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Пока обстоятельства трагедии выясняются. Местные власти и спасатели призывают граждан быть осторожными во время пребывания вблизи водоемов и соблюдать правила безопасности.

Как обезопасить себя на воде

Не купайтесь на необорудованных пляжах. Выбирайте только официальные пляжи со спасательными постами.

Соблюдайте правила поведения в воде. Не ныряйте в незнакомых местах, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Следите за детьми. Не оставляйте детей без присмотра вблизи воды.

Используйте спасательные средства. Если вы уверены в своих силах, плавайте с надувными жилетами или другими средствами поддержки на воде.

Избегайте воды при неблагоприятных условиях. Не входите в воду во время шторма, сильного ветра или при низких температурах.

Следуйте рекомендациям ГСЧС. Ознакомьтесь с предупреждениями и правилами, расположенными вблизи водоемов.

Напомним, во время очередного патрулирования вдоль реки Днестр пограничники обнаружили тело мужчины, запутанное в водорослях. Вероятно, мужчина пытался вплавь пересечь границу с Молдовой. Также мы сообщали, что в Одесской области на черноморском побережье обнаружили тело военного.