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На Одещині знизилась народжуваність — скільки дітей з’явилося за тиждень

29 жовтня 2023 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині знизилась народжуваність — скільки дітей з’явилося за тиждень
Жінка тримає на руках немовля. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Упродовж минулого тижня в Одеській області народилося всього 169. Це найменша кількість новонароджених за останній місяць. 

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Олег Кіпер.

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"За минулий тиждень в Одеській області народилося 169 дітей, з них 87 хлопчиків та 82 дівчинки. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє!", —  написав голова ОВА.

Статистика народжуваності за останній місяць

  • з 1 по 8 жовтня — 216 дітей
  • з 8 по 15 жовтня — 206 дітей
  • з 15 по 22 жовтня — 188 дітей
  • з 22 по 29 жовтня — 169 дітей

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Одеса наразі зареєстровано майже чотири сотні дітей, які страждають від цукрового діабету. Ця проблема серйозна, адже кількість хворих зростає. Про це повідомив у своєму Facebook Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради.

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