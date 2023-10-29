На Одещині знизилась народжуваність — скільки дітей з’явилося за тиждень

Жінка тримає на руках немовля. Фото: УНІАН

Упродовж минулого тижня в Одеській області народилося всього 169. Це найменша кількість новонароджених за останній місяць.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Олег Кіпер.

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"За минулий тиждень в Одеській області народилося 169 дітей, з них 87 хлопчиків та 82 дівчинки. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє!", — написав голова ОВА.

Статистика народжуваності за останній місяць

з 1 по 8 жовтня — 216 дітей

з 8 по 15 жовтня — 206 дітей

з 15 по 22 жовтня — 188 дітей

з 22 по 29 жовтня — 169 дітей

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Одеса наразі зареєстровано майже чотири сотні дітей, які страждають від цукрового діабету. Ця проблема серйозна, адже кількість хворих зростає. Про це повідомив у своєму Facebook Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради.