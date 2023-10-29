В Одесской области снизилась рождаемость — сколько детей появилось за неделю

Женщина, держащая на руках младенца. Фото: УНИАН

За прошедшую неделю в Одесской области родилось всего 169. Это наименьшее количество новорожденных за последний месяц.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава ОВА Олег Кипер.

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"За прошедшую неделю в Одесской области родилось 169 детей, из них 87 мальчиков и 82 девочки. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам. Наши дети — наше будущее!" , — написал председатель ОВА.

Статистика рождаемости за последний месяц

с 1 по 8 октября - 216 детей

с 8 по 15 октября - 206 детей

с 15 по 22 октября - 188 детей

с 22 по 29 октября - 169 детей

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;

в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, ранее мы писали, что в городе Одесса зарегистрировано почти четыре сотни детей, страдающих сахарным диабетом. Эта проблема серьезна, ведь количество больных растет. Об этом сообщил в своем Facebook Департамент здравоохранения Одесского городского совета.