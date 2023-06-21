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На Одещині зросла мінна небезпека, — Наталя Гуменюк

21 червня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині зросла мінна небезпека, — Наталя Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мінна небезпека на узбережжях Одеського та Миколаївського регіонів значно зросла після підриву Каховської гідроелектростанції окупантами. 

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

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За її словами, наразі інформація про прибуття мін до інших країн не фіксується. Однак, спостерігалися випадки самовільного підриву мін під час їх руху по течії. 

"В Одеському та Миколаївському регіонах разом зафіксовано прибиття до берега 9 таких мін, вони мають ознаки річкових мін, знесених безпосередньо з тих позицій. 9 мін ми нарахували, їх прибило до берега. Не всі з них, на жаль, були знищені контрольовано, були випадки й безконтрольного підриву від зіткнення з якимись предметами в воді й від зіткнення з узбережжям", — зазначила Наталя Гуменюк.

На щастя, поки немає повідомлень про постраждалих людей від цих мін, але загроза продовжує існувати. Тому місцеві органи влади намагаються обмежити доступ до узбережжя. 

Проблемою є наявність великої кількості сміття, яке перебуває на поверхні води та може приховувати мін. Таким чином, мінна небезпека на узбережжі значно зросла.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Братчук, великою дніпровською водою було змито практично першу лінію оборони ворога. Росіяни дуже активно мінували лівий берег, активно мінували воду, зокрема якірно-маячковими мінами та іншими боєприпасами. І зараз ці боєприпаси детонують на воді й на Дніпрі, і в морі.

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