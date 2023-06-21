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В Одесской области выросла минная опасность, — Наталья Гуменюк

21 июня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области выросла минная опасность, — Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Минная опасность на побережьях Одесского и Николаевского регионов значительно возросла после взрыва Каховской гидроэлектростанции оккупантами.

Об этом сообщила Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

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По ее словам, в настоящее время информация о прибытии мин в другие страны не фиксируется. Однако наблюдались случаи самовольного подрыва мин во время их движения по течению.

"В Одесском и Николаевском регионах вместе зафиксировано прибитие к берегу 9 таких мин, у них есть признаки речных мин, снесенных непосредственно с тех позиций. 9 мин мы насчитали прибитыми к берегу. Не все из них, к сожалению, были уничтожены контролируемо, были случаи и бесконтрольного подрыва от столкновения с какими-то предметами в воде и столкновения с побережьем", — отметила Наталья Гуменюк.

К счастью, пока нет сообщений о пострадавших людях от этих мин, но угроза продолжает существовать. Поэтому местные власти пытаются ограничить доступ к побережью.

Проблема является наличие большого количества мусора, который находится на поверхности воды и может скрывать мин. Таким образом, минная опасность на побережье значительно выросла.

Напомним, как ранее сообщал Братчук, большой днепровской водой была смыта практически первая линия обороны врага. Россияне очень активно миновали левый берег, активно миновали воду, в том числе якорно-маячковыми минами и другими боеприпасами. И сейчас эти боеприпасы детонируют на воде и на Днепре и в море.

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