Повернення захисника Зміїного на Одещину

Володимир Гутник із побратимами. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби.

В Ізмаїл Одеської області приїхав захисник Зміїного Володимир Гутник. Чоловік потрапив у полон 24 лютого 2022-го, а повернувся у рідне місто після двох років і 10 місяців у неволі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Повернення героя

Герой повернувся до Ізмаїлу після проходження реабілітації. Там його із прапорами і квітами зустріли побратими з 17-го прикордонного загону та дружина його друга Альона Гиренко, чий чоловік досі перебуває у полоні. За словами Володмира Гутника, він має намір створити групу підтримки для колишніх полонених.

"Я хочу зробити групу підтримки для хлопців, які повертаються з полону. Це дійсно те, що людям необхідно. Коли вони повертаються і знають, що їх чекають, що їх не залишать напризволяще, що про них пам'ятають, що за них борються", — каже Володимир Гутник.

Володимир Гутник із дружиною побратима. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби

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