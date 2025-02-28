Повернення захисника Зміїного на Одещину

На Одещині зустрічали захисника Зміїного — повернення з полону
В Ізмаїл Одеської області приїхав захисник Зміїного Володимир Гутник. Чоловік потрапив у полон 24 лютого 2022-го, а повернувся у рідне місто після двох років і 10 місяців у неволі.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби.
Повернення героя
Герой повернувся до Ізмаїлу після проходження реабілітації. Там його із прапорами і квітами зустріли побратими з 17-го прикордонного загону та дружина його друга Альона Гиренко, чий чоловік досі перебуває у полоні. За словами Володмира Гутника, він має намір створити групу підтримки для колишніх полонених.
"Я хочу зробити групу підтримки для хлопців, які повертаються з полону. Це дійсно те, що людям необхідно. Коли вони повертаються і знають, що їх чекають, що їх не залишать напризволяще, що про них пам'ятають, що за них борються", — каже Володимир Гутник.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військових КНДР на Курщині. А також про бойові дії на Херсонщині.
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