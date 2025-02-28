Возвращение защитника Змеиного в Одесскую область

Владимир Гутник с побратимами. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы.

В Измаил Одесской области приехал защитник Змеиного Владимир Гутник. Мужчина попал в плен 24 февраля 2022-го, а вернулся в родной город после двух лет и 10 месяцев в неволе.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы.

Читайте также:

Возвращение героя

Герой вернулся в Измаил после прохождения реабилитации. Там его с флагами и цветами встретили побратимы из 17-го пограничного отряда и жена его друга Алена Гиренко, чей муж до сих пор находится в плену. По словам Володмира Гутника, он намерен создать группу поддержки для бывших пленных.

"Я хочу сделать группу поддержки для ребят, возвращающихся из плена. Это действительно то, что людям необходимо. Когда они возвращаются и знают, что их ждут, что их не оставят на произвол судьбы, что о них помнят, что за них борются", — говорит Владимир Гутник.

Владимир Гутник с женой побратима. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы

Напомним, недавно мы писали о военных КНДР на Курщине. А также о боевых действиях на Херсонщине.