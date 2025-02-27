День Одесской области — уникальность региона

Озеро Катлабуг на Одесчине. Фото: comments

Сегодня, 27 февраля, отмечают 93 года Одесской области. Не только самого большого, но и самого своеобразного и привлекательного региона Украины.

Журналисты Новини. LIVE разбирались, чем привлекательна и уникальна Одесская область.

Читайте также:

Самая большая и самая старая

Одесская область — самая большая в Украине. Ее площадь — 33,3 тысячи квадратных километров (а проживают 2 368 107 человек). Кроме того, еще и одна из старейших: как административная единица она появилась в 1932 году, вместе с Харьковской, Киевской, Днепропетровской и Винницкой. Окончательно границы Одесской области были определены в 1954 году, при присоединении Измаила.

Одесская область на карте Украины. Фото: Википедия

Мультикультурализм

Наш регион также славится своим мультикультурализмом: в Одесской области проживает более ста национальностей. В частности, болгарская диаспора Одесской области признана крупнейшей в мире — в нее входят 220 тысяч человек.

Природа и география

Кроме того, это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом и культурном направлениях. В основном благодаря географическому размещению. В Одесской области расположена самая низкая точка Украины — Куяльницкий лиман. Из-за большой солености воды его называют конкурентом Мертвого моря. Также в нашем регионе расположено пять крупнейших озер Украины:

Ялпуг — площадь 149 квадратных километров, глубина 5,5 метра,

Кагул — площадь 93 квадратных километра, глубина 7 метров,

Кугурлуй — площадь 82 квадратных километра, глубина 2,5 метра,

Катлабух — площадь 68 квадратных километров, глубина 2,7 метра,

Китай — площадь 60 квадратных километров, глубина до 5 метров.

Озеро Китай. ФотоХто

Тузловские лиманы

Известен наш регион и заповедными зонами — в частности, Национальным парком "Тузловские лиманы", площадь которого достигает 27 865 гектаров. На его территории находится много удивительных водоемов и проживает немало редких зверей и рептилий.

Тузловские лиманы Фото: природно-заповедный фонд Украины

Одесская Венеция

Кроме того, немалой популярностью у туристов пользуется село Вилково Измаильского района в Дельте Дуная, которое в народе получило название "Одесская Венеция", поскольку вместо улиц в нем каналы с множеством удивительных мостиков между небольшими островами.

Село Вилково в Одесской области. Фото: Агентство оптимального отдыха

Архитектура и памятники ЮНЕСКО

В селе Старая Некрасовка расположен пункт геодезической дуги Струве, который является памятником ЮНЕСКО. Все потому что в 1816 году академик Василий Струве выполнил градусные измерения дуги меридиана — от Северного Ледовитого океана до Дуная, чтобы определить форму Земли и ее размер. Кроме того, на территории Одесской области находятся три всемирно известные крепости:

Аккерманская крепость в Белгороде-Днестровском,

Измаильская крепость в Измаиле

Остатки турецкой крепости Хаджибей, которую когда-то штурмовали казаки Богдана Хмельницкого, Ивана Сирко, Семена Палия и Петра Калнышевского. Находилась на территории современного парка Шевченко.

Белгород-Днестровская крепость. Фото: Ukraine is

Кроме того — в полутора километрах от села Орловка Ренийского района находится археологический памятник — городище Картал, имеющее статус памятника национального значения. На его территории в XIX веке были найдены части предметов быта с римскими надписями.

Виноделие на Одесчине

Одесская область славится виноделием, а его "отцом" считается ученый и винодел Василий Таиров, который в 1914 году открыл опытную станцию в селе Сухой Лиман. Тогда европейские виноградники погибали от вредителя филлоксеры, но сообразительный одессит нашел решение проблемы и возродил винную отрасль во всей империи.

Напомним, недавно мы писали о поврежденном детском саду в Одессе. А также о том, как горожане пережили эту зиму.