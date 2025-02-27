День Одеської області - унікальність регіону

Озеро Катлабуг на Одещині. Фото: comments

Сьогодні, 27 квітня відмічають 93 роки Одеської області. Не тільки найбільшого, але й найсвоєріднішого та найпривабливішого регіону України.

Журналісти Новини. LIVE розбиралися чим приваблива та унікальна Одеська область.

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Найбільша і найстаріша

Одеська область — найбільша в Україні. Її площа — 33,3 тисячі квадратних кілометрів (а проживають — 2 мільйони 368 тисяч 107 осіб). Крім того, ще й одна з найстаріших: як адміністративна одиниця вона з'явилась 1932 року, разом із Харківської, Київської, Дніпропетровської та Вінницької. Остаточно кордони Одещини було визначено у 1954 році, при приєднанні Ізмаїлу.

Одеська область на карті України. Фото: Вікіпедія

Мультикультуралізм

Наш регіон також славиться своїм мультикультуралізмом: на Одещині проживає понад сто національностей. Зокрема, болгарську діаспору Одеської області визнано найбільшою у світі — до неї входять 220 тисяч людей.

Природа та географія

Крім того, це одна з найрозвиненіших областей країни у економічному, туристичному та культурному напрямках. Здебільше завдяки географічному розміщенню. На Одещині розташована найнижча точка України — Куяльницький лиман. Через велику солоність води його називають конкурентом Мертвого моря. Також, в нашому регіоні розташовано п'ять найбільших озер України:

Ялпуг — площа 149 квадратних кілометрів, глибина 5,5 метра,

Кагул — площа 93 квадратних кілометри, глибина 7 метрів,

Кугурлуй — площа 82 квадратні кілометри, глибина 2,5 метри,

Катлабух — площа 68 квадратних кілометрів, глибина 2,7 метра,

Китай – площа 60 квадратних кілометрів, глибина до 5 метрів.

Озеро Китай. ФотоХто

Тузлівські лимани

Відомий наш регіон і заповідними зонами — зокрема Національним парком "Тузлівські лимани", площа якого сягає 27 865 гектарів. На його території знаходяться багато дивовижних водойм та проживають чимало рідких звірів та рептилій.

Тузлівські лимани Фото: природно-заповідний фонд України

Одеська Венеція

Крім того, чималою популярністю в туристів користується село Вилкове Ізмаїльського району в Дельті Дунаю, яке в народі отримало назву "Одеська Венеція". Оскільки замість вулиць в ньому — канали з безліччю дивних містків між невеличками островами.

Село Вилкове на Одещині. Фото: Агенція оптимального відпочинку

Архітектура та пам'ятки ЮНЕСКО

У селі Стара Некрасівка розташований пункт геодезичної дуги Струве, який є пам'яткою ЮНЕСКО. Усе тому що в 1816 році академік Василь Струве виконав градусні виміри дуги меридіана — від Північного Льодовитого океану до Дунаю, щоб визначити форму Землі та її розмір. Крім того, на території Одеської області знаходяться три всесвітньо відомі фортеці:

Аккерманська фортеця у Білгороді-Дністровському,

Ізмаїльська фортеця в Ізмаїлі

Рештки турецької фортеці Хаджибей, яку колись штурмували козаки Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Семена Палія та Петра Калнишевського. Знаходилась на території сучасного парку Шевченка.

Білгород-Дністровська фортеця. Фото: Ukraine is

Крім того — За півтора кілометра від села Орлівка Ренійського району знаходиться археологічна пам'ятка — городище Картал, що має статус пам'ятника національного значення. На його території у XIX столітті було знайдено частини предметів побуту з римськими написами.

Виноробство на Одещині

Одеська область славиться виноробством, а його "батьком" вважається вчений та винороб Василь Таїров, який у 1914 році відкрив дослідну станцію у селі Сухий Лиман. Тоді європейські виноградники гинули від шкідника філоксери, але кмітливий одесит знайшов вирішення проблеми та відродив винну галузь у всій імперії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пошкоджений дитячий садок в Одесі. А також про те, як містяни пережили цю зиму.