День Одеської області - унікальність регіону

Одеській області 93 роки — у чому унікальність нашого регіону
Сьогодні, 27 квітня відмічають 93 роки Одеської області. Не тільки найбільшого, але й найсвоєріднішого та найпривабливішого регіону України.
Журналісти Новини. LIVE розбиралися чим приваблива та унікальна Одеська область.
Найбільша і найстаріша
Одеська область — найбільша в Україні. Її площа — 33,3 тисячі квадратних кілометрів (а проживають — 2 мільйони 368 тисяч 107 осіб). Крім того, ще й одна з найстаріших: як адміністративна одиниця вона з'явилась 1932 року, разом із Харківської, Київської, Дніпропетровської та Вінницької. Остаточно кордони Одещини було визначено у 1954 році, при приєднанні Ізмаїлу.
Мультикультуралізм
Наш регіон також славиться своїм мультикультуралізмом: на Одещині проживає понад сто національностей. Зокрема, болгарську діаспору Одеської області визнано найбільшою у світі — до неї входять 220 тисяч людей.
Природа та географія
Крім того, це одна з найрозвиненіших областей країни у економічному, туристичному та культурному напрямках. Здебільше завдяки географічному розміщенню. На Одещині розташована найнижча точка України — Куяльницький лиман. Через велику солоність води його називають конкурентом Мертвого моря. Також, в нашому регіоні розташовано п'ять найбільших озер України:
- Ялпуг — площа 149 квадратних кілометрів, глибина 5,5 метра,
- Кагул — площа 93 квадратних кілометри, глибина 7 метрів,
- Кугурлуй — площа 82 квадратні кілометри, глибина 2,5 метри,
- Катлабух — площа 68 квадратних кілометрів, глибина 2,7 метра,
- Китай – площа 60 квадратних кілометрів, глибина до 5 метрів.
Тузлівські лимани
Відомий наш регіон і заповідними зонами — зокрема Національним парком "Тузлівські лимани", площа якого сягає 27 865 гектарів. На його території знаходяться багато дивовижних водойм та проживають чимало рідких звірів та рептилій.
Одеська Венеція
Крім того, чималою популярністю в туристів користується село Вилкове Ізмаїльського району в Дельті Дунаю, яке в народі отримало назву "Одеська Венеція". Оскільки замість вулиць в ньому — канали з безліччю дивних містків між невеличками островами.
Архітектура та пам'ятки ЮНЕСКО
У селі Стара Некрасівка розташований пункт геодезичної дуги Струве, який є пам'яткою ЮНЕСКО. Усе тому що в 1816 році академік Василь Струве виконав градусні виміри дуги меридіана — від Північного Льодовитого океану до Дунаю, щоб визначити форму Землі та її розмір. Крім того, на території Одеської області знаходяться три всесвітньо відомі фортеці:
- Аккерманська фортеця у Білгороді-Дністровському,
- Ізмаїльська фортеця в Ізмаїлі
- Рештки турецької фортеці Хаджибей, яку колись штурмували козаки Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Семена Палія та Петра Калнишевського. Знаходилась на території сучасного парку Шевченка.
Крім того — За півтора кілометра від села Орлівка Ренійського району знаходиться археологічна пам'ятка — городище Картал, що має статус пам'ятника національного значення. На його території у XIX столітті було знайдено частини предметів побуту з римськими написами.
Виноробство на Одещині
Одеська область славиться виноробством, а його "батьком" вважається вчений та винороб Василь Таїров, який у 1914 році відкрив дослідну станцію у селі Сухий Лиман. Тоді європейські виноградники гинули від шкідника філоксери, але кмітливий одесит знайшов вирішення проблеми та відродив винну галузь у всій імперії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пошкоджений дитячий садок в Одесі. А також про те, як містяни пережили цю зиму.
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