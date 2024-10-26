Прокурор втратив посаду через пенсію в 70 тис. грн

Екскерівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Андрій Глумаков. Фото: Калинівка Сіty

Офіс генпрокурора звільнив керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Андрія Глумакова через високу пенсію. Посадовець сам написав заяву.

Про це у п'ятницю, 25 жовтня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Що відомо про пенсію прокурора

За декларацією відомо, що Глумаков отримав від держави понад 842 тис. грн пенсії. Таким чином прокурор щомісяця отримував близько 70 тис. грн, та це лише частина його доходів.

Інші доходи прокурора

У 2023 році він також отримав зарплату на різних посадах у спеціалізованих прокуратурах у сумі понад 1,98 млн грн, компенсації та інші виплати. Серед них — 572 тис. грн зарплати у прокуратурі об’єднаних сил, 15 тис. грн компенсації як учаснику бойових дій, 108 тис. грн допомоги на переїзд до Одеси та кошти за державними програмами підтримки. Загальний дохід прокурора за 2023 рік перевищив 3 млн грн, або приблизно 75 тис. доларів США.

Нагадаємо, в Одеській області працює 494 прокурори й з них 47 мають документи про інвалідність. Таким чином регіон опинився на четвертому місці по Україні за кількістю "прокурорів з довідкою".

Також у Київській міській прокуратурі працює 20 осіб з інвалідністю. Це становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.