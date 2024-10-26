Прокурор потерял должность из-за пенсии в 70 тыс. грн

Экс-руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Андрей Глумаков. Фото: Калиновка Сіty

Офис генпрокурора уволил руководителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Андрея Глумакова из-за высокой пенсии. Чиновник сам написал заявление.

Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Что известно о пенсии прокурора

Согласно декларации известно, что Глумаков получил от государства более 842 тыс. грн пенсии. Таким образом, прокурор ежемесячно получал около 70 тыс. грн, но это лишь часть его доходов.

Прочие доходы прокурора

В 2023 году он также получил зарплату на разных должностях в специализированных прокуратурах в сумме более 1,98 млн грн, компенсации и другие выплаты. Среди них — 572 тыс. грн зарплаты в прокуратуре объединенных сил, 15 тыс. грн компенсации как участнику боевых действий, 108 тыс. грн помощи на переезд в Одессу и средства по государственным программам поддержки. Общий доход прокурора за 2023 год превысил 3 млн грн, или примерно 75 тыс. долларов США.

Напомним, в Одесской области работает 494 прокурора и из них 47 имеют документы об инвалидности. Таким образом, регион оказался на четвертом месте по Украине по количеству "прокуроров со справкой".

Также в Киевской городской прокуратуре работает 20 человек с инвалидностью. Это составляет 2,87% от общего числа прокуроров.