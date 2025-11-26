Завод з виробництва солі на Одещині запрацює у 2026 році

Куяльницький лиман на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині будується перший в Україні завод з промислового виробництва харчової та технічної солі. Підприємство розпочне роботу на початку 2026 року і вироблятиме до 15 тисяч тонн солі щомісяця. Проєкт вартістю 2,8 млн доларів поєднує інноваційні технології та турецький досвід. Завод також допомагатиме з відновленням Куяльницького лиману.

Про це Укрінформу розповіли у пресслужбі НПП "Куяльницький".

Будівництво заводу

Будівництво заводу ТОВ "Чорноморський солезавод" розпочалося у 2024 році й нині майже завершене. Використовуючи технології компаній "Артемсіль" та турецької SALT PLUS, підприємство забезпечить багатоступеневу очистку, подрібнення та унікальний метод сушіння солі.

"За допомогою інноваційних технологій ми зможемо виробляти сіль високої якості та одночасно зберегти унікальні природні ресурси регіону", — пояснив співзасновник Віталій Руденко.

За його словами, завод зможе покрити понад половину потреб українського ринку. Крім виробництва, підприємство долучиться до відновлення Куяльницького лиману. Надлишкову сіль будуть збирати в спеціальних басейнах, щоб знизити мінералізацію води і зберегти лікувальні грязі лиману. Така технологія вже використовується у США, Іспанії та Туреччині.

За підрахунками Нацпарку "Куяльницький", рівень солоності в лимані зараз критично високий — до 300 проміле. Для відновлення природного балансу та збереження унікальних грязей його потрібно знизити до 180–250 проміле. Проєкт реалізують без залучення державних коштів, поєднуючи промислову діяльність і екологічні рішення.

