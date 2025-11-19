Інклюзивний туалет в Одесі — рішення міськради

Проєкт вбиральні. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Одесі на Соборній площі з'явиться перший інклюзивний туалет за 6 мільйонів гривень. У вартість входить не лише саме обладнання, а й підключення до мереж. Перед рішенням між депутатами спалахнула гостра суперечка, яка розділила їх на два табори.

Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради.

Інклюзивний туалет

На сесії міськради депутати виділили 6 мільйонів гривень на встановлення модульного інклюзивного туалету на Соборній площі в Одесі. За даними керівника комунального підприємства "Сервісний центр", сам модуль коштує 4,5 мільйона, ще майже півтора мільйона підуть на складне підключення до мереж через розташування у центрі міста.

Сума, яку виділили на встановлення вбиральні, миттєво розділила зал. Частина депутатів заявила, що під час війни витрачати такі кошти недоречно, адже "за ці гроші можна відремонтувати будинок після прильоту". Інші наголошували, що Одеса — велике місто, де кількість людей з інвалідністю зростає, а інклюзивна інфраструктура давно відстає від потреб. На їхню думку, відсутність доступних туалетів у центрі — теж форма дискримінації. Депутат Володимир Корнієнко поставив під сумнів прозорість витрат.

"Учора я питав на комісії, скільки загалом нам вийде цей туалет. Обладнання купували окремо, тепер ще кошти потрібні на фундамент і техумови, а ніхто не може назвати кінцеву суму. Є цифри і в 100 тисяч доларів, і в 120. Хай хтось скаже, яка загальна вартість", — заявив він.

Суперечка тривала майже 20 хвилин. Урешті втрутився голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, якому довелося зупинити обговорення.

"Я перепрошую, давайте будемо далі рухатися. По порядку денному далі пройдемося", — сказав він.

Після цього депутати проголосували "за". Проєкт "Безбар’єрна Одеса" спершу передбачав будівництво 19 громадських туалетів. Але після критики депутати вирішили зробити один пілотний об’єкт. Його планують встановити вже цього року.

