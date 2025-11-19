Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі все ж таки встановлять туалет за 6 млн грн — де він буде

В Одесі все ж таки встановлять туалет за 6 млн грн — де він буде

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 17:45
Оновлено: 17:41
Інклюзивний туалет в Одесі — рішення міськради
Проєкт вбиральні. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Одесі на Соборній площі з'явиться перший інклюзивний туалет за 6 мільйонів гривень. У вартість входить не лише саме обладнання, а й підключення до мереж. Перед рішенням між депутатами спалахнула гостра суперечка, яка розділила їх на два табори.

Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Інклюзивний туалет

На сесії міськради депутати виділили 6 мільйонів гривень на встановлення модульного інклюзивного туалету на Соборній площі в Одесі. За даними керівника комунального підприємства "Сервісний центр", сам модуль коштує 4,5 мільйона, ще майже півтора мільйона підуть на складне підключення до мереж через розташування у центрі міста.

Сума, яку виділили на встановлення вбиральні, миттєво розділила зал. Частина депутатів заявила, що під час війни витрачати такі кошти недоречно, адже "за ці гроші можна відремонтувати будинок після прильоту". Інші наголошували, що Одеса — велике місто, де кількість людей з інвалідністю зростає, а інклюзивна інфраструктура давно відстає від потреб. На їхню думку, відсутність доступних туалетів у центрі — теж форма дискримінації. Депутат Володимир Корнієнко поставив під сумнів прозорість витрат.

"Учора я питав на комісії, скільки загалом нам вийде цей туалет. Обладнання купували окремо, тепер ще кошти потрібні на фундамент і техумови, а ніхто не може назвати кінцеву суму. Є цифри і в 100 тисяч доларів, і в 120. Хай хтось скаже, яка загальна вартість", — заявив він.

Суперечка тривала майже 20 хвилин. Урешті втрутився голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, якому довелося зупинити обговорення.

"Я перепрошую, давайте будемо далі рухатися. По порядку денному далі пройдемося", — сказав він.

Після цього депутати проголосували "за". Проєкт "Безбар’єрна Одеса" спершу передбачав будівництво 19 громадських туалетів. Але після критики депутати вирішили зробити один пілотний об’єкт. Його планують встановити вже цього року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві не збудували жодної із 7 обіцяних міні-ТЕЦ. Також ми писали, що на Одещині збудують два нових водогони.

Одеса гроші Одеська область туалети Новини Одеси інклюзивні ініціативи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації