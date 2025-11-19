Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса В Одессе все же установят туалет за 6 млн грн — где он будет

В Одессе все же установят туалет за 6 млн грн — где он будет

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:45
обновлено: 17:41
Инклюзивный туалет в Одессе - решение горсовета
Проект уборной. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одессе на Соборной площади появится первый инклюзивный туалет за 6 миллионов гривен. В стоимость входит не только само оборудование, но и подключение к сетям. Перед решением между депутатами вспыхнул острый спор, который разделил их на два лагеря.

Об этом стало известно во время сессии Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Инклюзивный туалет

На сессии горсовета депутаты выделили 6 миллионов гривен на установку модульного инклюзивного туалета на Соборной площади в Одессе. По данным руководителя коммунального предприятия "Сервисный центр", сам модуль стоит 4,5 миллиона, еще почти полтора миллиона пойдут на сложное подключение к сетям из-за расположения в центре города.

Реклама

Сумма, которую выделили на установку туалета, мгновенно разделила зал. Часть депутатов заявила, что во время войны тратить такие средства неуместно, ведь "за эти деньги можно отремонтировать дом после прилета". Другие отмечали, что Одесса — большой город, где количество людей с инвалидностью растет, а инклюзивная инфраструктура давно отстает от потребностей. По их мнению, отсутствие доступных туалетов в центре — тоже форма дискриминации. Депутат Владимир Корниенко поставил под сомнение прозрачность расходов.

"Вчера я спрашивал на комиссии, сколько в целом нам выйдет этот туалет. Оборудование покупали отдельно, теперь еще средства нужны на фундамент и техусловия, а никто не может назвать конечную сумму. Есть цифры и в 100 тысяч долларов, и в 120. Пусть кто-то скажет, какая общая стоимость", — заявил он.

Реклама

Спор продолжался почти 20 минут. Наконец вмешался глава городской военной администрации Сергей Лысак, которому пришлось остановить обсуждение.

"Я извиняюсь, давайте будем дальше двигаться. По повестке дня дальше пройдемся", — сказал он.

Реклама

После этого депутаты проголосовали "за". Проект "Безбарьерная Одесса" сначала предусматривал строительство 19 общественных туалетов. Но после критики депутаты решили сделать один пилотный объект. Его планируют установить уже в этом году.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве не построили ни одной из 7 обещанных мини-ТЭЦ. Также мы писали, что в Одесской области построят два новых водопровода.

Одесса деньги Одесская область туалеты Новости Одессы инклюзивные инициативы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации