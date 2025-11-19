Инклюзивный туалет в Одессе - решение горсовета

Проект уборной. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одессе на Соборной площади появится первый инклюзивный туалет за 6 миллионов гривен. В стоимость входит не только само оборудование, но и подключение к сетям. Перед решением между депутатами вспыхнул острый спор, который разделил их на два лагеря.

Об этом стало известно во время сессии Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Инклюзивный туалет

На сессии горсовета депутаты выделили 6 миллионов гривен на установку модульного инклюзивного туалета на Соборной площади в Одессе. По данным руководителя коммунального предприятия "Сервисный центр", сам модуль стоит 4,5 миллиона, еще почти полтора миллиона пойдут на сложное подключение к сетям из-за расположения в центре города.

Реклама

Сумма, которую выделили на установку туалета, мгновенно разделила зал. Часть депутатов заявила, что во время войны тратить такие средства неуместно, ведь "за эти деньги можно отремонтировать дом после прилета". Другие отмечали, что Одесса — большой город, где количество людей с инвалидностью растет, а инклюзивная инфраструктура давно отстает от потребностей. По их мнению, отсутствие доступных туалетов в центре — тоже форма дискриминации. Депутат Владимир Корниенко поставил под сомнение прозрачность расходов.

"Вчера я спрашивал на комиссии, сколько в целом нам выйдет этот туалет. Оборудование покупали отдельно, теперь еще средства нужны на фундамент и техусловия, а никто не может назвать конечную сумму. Есть цифры и в 100 тысяч долларов, и в 120. Пусть кто-то скажет, какая общая стоимость", — заявил он.

Реклама

Спор продолжался почти 20 минут. Наконец вмешался глава городской военной администрации Сергей Лысак, которому пришлось остановить обсуждение.

"Я извиняюсь, давайте будем дальше двигаться. По повестке дня дальше пройдемся", — сказал он.

Реклама

После этого депутаты проголосовали "за". Проект "Безбарьерная Одесса" сначала предусматривал строительство 19 общественных туалетов. Но после критики депутаты решили сделать один пилотный объект. Его планируют установить уже в этом году.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве не построили ни одной из 7 обещанных мини-ТЭЦ. Также мы писали, что в Одесской области построят два новых водопровода.