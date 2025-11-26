Видео
В Одесчине возводят первый в Украине завод, для производства соли

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 15:55
обновлено: 15:55
Завод по производству соли в Одесской области заработает в 2026 году
Куяльницкий лиман в Одесской области. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одесской области строится первый в Украине завод по промышленному производству пищевой и технической соли. Предприятие начнет работу в начале 2026 года и будет производить до 15 тысяч тонн соли ежемесячно. Проект стоимостью 2,8 млн долларов сочетает инновационные технологии и турецкий опыт. Завод также будет помогать с восстановлением Куяльницкого лимана.

Об этом Укринформу рассказали в пресс-службе НПП "Куяльницкий".

Строительство завода

Строительство завода ООО "Черноморский солезавод" началось в 2024 году и сейчас почти завершено. Используя технологии компаний "Артемсоль" и турецкой SALT PLUS, предприятие обеспечит многоступенчатую очистку, измельчение и уникальный метод сушки соли.

"С помощью инновационных технологий мы сможем производить соль высокого качества и одновременно сохранить уникальные природные ресурсы региона", — пояснил соучредитель Виталий Руденко.

По его словам, завод сможет покрыть более половины потребностей украинского рынка. Кроме производства, предприятие присоединится к восстановлению Куяльницкого лимана. Избыточную соль будут собирать в специальных бассейнах, чтобы снизить минерализацию воды и сохранить лечебные грязи лимана. Такая технология уже используется в США, Испании и Турции.

По подсчетам Нацпарка "Куяльницкий", уровень солености в лимане сейчас критически высок — до 300 промилле. Для восстановления природного баланса и сохранения уникальных грязей его нужно снизить до 180-250 промилле. Проект реализуют без привлечения государственных средств, сочетая промышленную деятельность и экологические решения.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
