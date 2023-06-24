На Одещину прилетіли священні птахи: що відомо

Зграя птахів. Фото: Іван Русєв

В Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили рідкісного птаха. Буддисти вважають Огара священною істотою.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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"Іду я на завдання по маршруту вздовж узбережжя Чорного моря і чую типовий голос птаха, якій раніше дуже рідко з’являвся в Національний природний парк "Тузлівські лимани". Голос і звички цього птаха дуже нагадують гусака, тому легко запам’ятати, що він відноситься до гусеподібних птахів. Буддисти вважають цю незвичайну птицю священною. На їхню думку, вона приносить спокій і умиротворення", — зазначив еколог.

Що відомо про Огара?

Огар одна з відомих персон сімейства качиних. Голос і звички цієї пташки дуже нагадують гусака, тому легко запам’ятати, що вона належить до загону гусеподібних.

Чисельність особин на різних територіях неоднакова. Так, в Ефіопії популяція становить до 500 особин. В Європі їх залишилося приблизно 20 тисяч. Територія гніздування охоплює побережжя Чорного моря, Грецію, Туреччину, Болгарію, Румунію, Індію та Китай. В Україні проживає лише невелика популяція на території заповідника Асканія-Нова. Тому з 1994 року огар у червоній книзі України.

Качка огар невибаглива до умов проживання. Їм достатньо наявність невеликого озера або іншого водоймища, щоб зважитися на створення гнізда саме в цьому місці.

Птах Огара. Фото: google

Огар моногамний птах, вибирає партнера на все життя. Правом вибору другої половини володіє самка. Вона подає сигнали майбутнім кавалерам про початок "кастингу" своїм гучним криком. Навколо симпатичного самця вона виконує шлюбний танець з широко відкритим дзьобом.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині, за останній час з'явилися незвичайні мешканці — "іспанські" горобці, які сформували значну колонію в цьому регіоні. Горобці вибрали для гніздування дерева, що розташовані поза населеними пунктами: в лісосмугах, садах і рідше на деревах у містах та селах.