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В Одесскую область прилетели священные птицы: что известно

24 июня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесскую область прилетели священные птицы: что известно
Стая птиц. Фото: Иван Русев
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили редкую птицу. Буддисты считают Огара священным существом.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

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"Иду я на задание по маршруту вдоль побережья Черного моря и слышу типичный голос птицы, которой раньше очень редко появлялся в Национальный природный парк "Тузловские лиманы". Голос и привычки этой птицы очень напоминают гуся, поэтому легко запомнить, что он относится к гусевидным птицам. Буддисты считают эту необычную птицу священной. По их мнению, она приносит покой и умиротворение", — отметил эколог.

Что известно об Огаре?

Огар одна из известных персон семейства утиных. Голос и повадки этой птички очень напоминают гуся, поэтому легко запомнить, что она принадлежит к отряду гусеобразных.

Численность особей на разных территориях неодинакова. Да, в Эфиопии популяция составляет до 500 особей. В Европе их осталось около 20 тысяч. Территория гнездования охватывает побережье Черного моря, Грецию, Турцию, Болгарию, Румынию, Индию и Китай. В Украине проживает небольшая популяция на территории заповедника Аскания-Нова. Поэтому с 1994 огар в красной книге Украины.

Утка огар неприхотлива к условиям проживания. Им достаточно наличие небольшого озера или другого водоема, чтобы решиться на создание гнезда в этом месте.

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Птица Огара. Фото: google

Огар моногамная птица, выбирает партнера на всю жизнь. Правом выбора второй половины владеет самка. Она подает сигналы будущим кавалерам о начале "кастинга" своим громким криком. Вокруг симпатичного самца она исполняет брачный танец с широко открытым клювом.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области, за последнее время появились необычные жители — "испанские" воробьи, которые сформировали значительную колонию в этом регионе. Воробьи выбрали для гнездования деревья, расположенные вне населенных пунктов: в лесополосах, садах и реже на деревьях в городах и селах.

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