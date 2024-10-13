Опалювальний сезон на Одещині: коли старт

Літня жінка перевіряє чи теплі батареї. Фото: Новини.LIVE

На Одещині підготовка до опалювального сезону йде за планом, і початок опалення очікується до першого листопада. Всі заходи для забезпечення стабільної роботи систем проведено, у тому числі регіон готовий й до можливих обстрілів.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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З наступного тижня синоптики прогнозують похолодання, і Одещина вже готується до початку опалювального сезону. За словами очільника ОВА Олега Кіпера, терміни в цьому році залишаються незмінними.

"Ми увійдемо в планову графіку до першого листопада. Ми повністю закриваємо підготовку до опалювального сезону в тих можливостях, які сьогодні можемо", — сказав Кіпер.

Додамо, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади, коли середня температура тримається на рівні +8 °C протягом трьох днів. Тому дати старту опалення можуть різнитися між областями. Тепло спершу буде подане до:

шкіл;

дитячих садків;

медичних установ.

Після подання тепла до згаданих закладів опалення активують у решті житлових будинків.

Запаси генераторів та палива

За слова Олега Кіпера, особливу увагу приділяють забезпеченню генераторів та запасам палива. Контроль за підготовкою "ведеться на високому рівні".

"Щодо генераторів, щодо забезпечення їх пальним — це все сьогодні є. Ми провели ряд засідань та нарад. Видав доручення щодо перевірки, тому що на слово нікому не вірю. Перепровіряємо, щоб це були дійсно в наявності й запасні частини, і паливо", — зазначив очільник ОВА.

Готовність до обстрілів

Окрім цього, Олег Кіпер наголосив, що також враховано можливі ризики, пов'язані з обстрілами. Наразі прогнозується, що система опалення буде працювати навіть в умовах непередбачуваних ситуацій.

"Всі можливі альтернативні та допоміжні фактори також враховані, щоб система працювала навіть в умовах непередбачуваних ситуацій", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який було введено під час воєнного стану, залишається в силі й у поточному опалювальному сезоні. Також якщо в школах виникне критична ситуація з опаленням, то діти можуть тимчасово повернутися до онлайн-навчання.