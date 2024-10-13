Отопительный сезон в Одесской области: когда старт

Пожилая женщина проверяет, теплые ли батареи. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области подготовка к отопительному сезону идет по плану, и запуск отопления ожидается до первого ноября. Все мероприятия по обеспечению стабильной работы систем проведены, в том числе регион готов и к возможным обстрелам.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Отопительный сезон в Одессе

Со следующей недели синоптики прогнозируют похолодание, и Одесчина уже готовится к началу отопительного сезона. По словам главы ОВА Олега Кипера, сроки в этом году остаются неизменными.

"Мы войдем в плановую графику до 1 ноября. Мы полностью закрываем подготовку к отопительному сезону в тех возможностях, которые сегодня можем", — сказал Кипер.

Добавим, что решение о начале отопительного сезона принимается местными органами власти, когда средняя температура держится на уровне +8 °C в течение трех дней. Поэтому даты старта отопления могут отличаться между областями. Тепло сначала будет подано в:

школ;

детских садов;

медицинских учреждений

После подачи тепла в упомянутые заведения отопление активируют в остальных жилых домах.

Запасы генераторов и топлива

По словам Олега Кипера, особое внимание уделяется обеспечению генераторов и запасам топлива. Контроль за подготовкой "ведется на высоком уровне".

"По генераторам, по обеспечению их горючим — это все сегодня есть. Мы провели ряд заседаний и совещаний. Выдал поручение по проверке, потому что на слово никому не верю. Проверяем, чтобы это были действительно налицо и запасные части, и топливо", — отметил глава ОВА.

Готовность к обстрелам

Кроме этого, Олег Кипер подчеркнул, что также учтены возможные риски, связанные с обстрелами. Пока прогнозируется, что система отопления будет работать даже в условиях непредвиденных ситуаций.

"Все возможные альтернативные и вспомогательные факторы также учтены, чтобы система работала даже в условиях непредсказуемых ситуаций", — добавил глава ОВА.

Напомним, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный во время военного положения, остается в силе и в текущем отопительном сезоне. Также если в школах возникнет критическая ситуация с отоплением, дети могут временно вернуться к онлайн-обучению.