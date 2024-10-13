Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчину движется похолодание — когда появится тепло в домах arrow

На Одесчину движется похолодание — когда появится тепло в домах

13 октября 2024 16:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отопительный сезон в Одесской области: когда старт
Пожилая женщина проверяет, теплые ли батареи. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области подготовка к отопительному сезону идет по плану, и запуск отопления ожидается до первого ноября. Все мероприятия по обеспечению стабильной работы систем проведены, в том числе регион готов и к возможным обстрелам.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Отопительный сезон в Одессе

Со следующей недели синоптики прогнозируют похолодание, и Одесчина уже готовится к началу отопительного сезона. По словам главы ОВА Олега Кипера, сроки в этом году остаются неизменными.

"Мы войдем в плановую графику до 1 ноября. Мы полностью закрываем подготовку к отопительному сезону в тех возможностях, которые сегодня можем", — сказал Кипер.

Добавим, что решение о начале отопительного сезона принимается местными органами власти, когда средняя температура держится на уровне +8 °C в течение трех дней. Поэтому даты старта отопления могут отличаться между областями. Тепло сначала будет подано в:

  • школ;
  • детских садов;
  • медицинских учреждений

После подачи тепла в упомянутые заведения отопление активируют в остальных жилых домах.

Запасы генераторов и топлива

По словам Олега Кипера, особое внимание уделяется обеспечению генераторов и запасам топлива. Контроль за подготовкой "ведется на высоком уровне".

"По генераторам, по обеспечению их горючим — это все сегодня есть. Мы провели ряд заседаний и совещаний. Выдал поручение по проверке, потому что на слово никому не верю. Проверяем, чтобы это были действительно налицо и запасные части, и топливо", — отметил глава ОВА.

Готовность к обстрелам

Кроме этого, Олег Кипер подчеркнул, что также учтены возможные риски, связанные с обстрелами. Пока прогнозируется, что система отопления будет работать даже в условиях непредвиденных ситуаций.

"Все возможные альтернативные и вспомогательные факторы также учтены, чтобы система работала даже в условиях непредсказуемых ситуаций", — добавил глава ОВА.

Напомним, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный во время военного положения, остается в силе и в текущем отопительном сезоне. Также если в школах возникнет критическая ситуация с отоплением, дети могут временно вернуться к онлайн-обучению.

Одесса отопительный сезон Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы отопление

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:46 Погода в Одессе на завтра — синоптики предупреждают о холодном начале недели

16:44 Освобожденный из плена боец пришел на акцию в Киеве и поблагодарил участников

16:35 Спортивный скандал — немецкие военные приняли участие в соревнованиях вместе с россиянами

16:28 Офис Генпрокурора расследует возможный расстрел девяти военнопленных на Курщине

16:23 Украинского оружия станет больше — Умеров встретился с иностранными коллегами

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

16:15 На Одесчину движется похолодание — когда появится тепло в домах

15:51 На Закарпатье женщины угрожали разбить машину военным — видео

15:48 Украинский коридор — сколько грузов обработали порты Большой Одессы

15:23 В МИД Украины призвали мир жестче реагировать на казни военнопленных

15:18 Зарплата 60 тыс. грн — обзор дорогих вакансий в Одессе

16:46 Погода в Одессе на завтра — синоптики предупреждают о холодном начале недели

16:44 Освобожденный из плена боец пришел на акцию в Киеве и поблагодарил участников

16:35 Спортивный скандал — немецкие военные приняли участие в соревнованиях вместе с россиянами

16:28 Офис Генпрокурора расследует возможный расстрел девяти военнопленных на Курщине

16:23 Украинского оружия станет больше — Умеров встретился с иностранными коллегами

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

16:15 На Одесчину движется похолодание — когда появится тепло в домах

15:51 На Закарпатье женщины угрожали разбить машину военным — видео

15:48 Украинский коридор — сколько грузов обработали порты Большой Одессы

15:23 В МИД Украины призвали мир жестче реагировать на казни военнопленных

15:18 Зарплата 60 тыс. грн — обзор дорогих вакансий в Одессе

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник