На Одещину з робочим візитом завітав голова МЗС Британії Девід Кемерон — деталі

Девід Кемерон та Олег Кіпер в одеському порту. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 16 листопада, з робочим візитом Одеську область відвідав голова британської дипломатії. Девід Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Міністр закордонних справ Великої Британії на власні очі побачив руйнування, спричинені російськими обстрілами, та рішуче засудив терористичні атаки Росії проти України. Також Девід Камерон висловив повагу нашим військовим, які боронять нашу країну і на суші, і на морі, і в небі", — написав очільник ОВА.

Геннадій Труханов, Девід Кемерон, Дмитро Кулеба та Олег Кіпер біля пам'ятника Дюку. Фото: Одеська ОВА

Також Кіпер зазначив, що такий візит свідчить про підтримку з боку Великої Британії у боротьбі за територіальну цілісність та збереження суверенітету.

Девід Кемерон, Дмитро Кулеба та Олег Кіпер в одеському порту. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, Україна разом із британськими страховиками утворила механізм страхування суден, якій заходять у тимчасові гуманітарні коридори у Чорному морі. Таким чином, торгові балкери можуть убезпечити себе від можливих провокацій РФ або ворожих мін, які дрейфують на хвилях.

Також ми писали, що 16 листопада до України прибув новопризначений держсекретар у закордонних справах Великої Британії Девід Камерон. Візит у Київ — це його перший робочий візит на новій посаді.