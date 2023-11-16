Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Одесскую область с рабочим визитом — детали arrow

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Одесскую область с рабочим визитом — детали

16 ноября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Одесскую область с рабочим визитом — детали
Дэвид Кэмерон и Олег Кипер в одесском порту. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 ноября, с рабочим визитом в Одесскую область посетил глава британской дипломатии. Дэвид Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

"Министр иностранных дел Великобритании собственными глазами увидел разрушения, вызванные российскими обстрелами, и решительно осудил террористические атаки России против Украины. Также Дэвид Камерон выразил уважение нашим военным, защищающим нашу страну и на суше, и на море, и в небе", — написал глава ОВА.

Геннадий Труханов, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Кулеба и Олег Кипер возле памятника Дюку. Фото: Одесская ОВА

Также Кипер отметил, что такой визит свидетельствует о поддержке со стороны Великобритании в борьбе за территориальную целостность и сохранение суверенитета.

Дэвид Кэмерон, Дмитрий Кулеба и Олег Кипер в одесском порту. Фото: Одесская ОВА

Напомним, Украина вместе с британскими страховщиками образовала механизм страхования судов, который входит во временные гуманитарные коридоры в Черном море. Таким образом, торговые балкеры могут обезопасить себя от возможных провокаций РФ или вражеских мин, дрейфующих на волнах.

Также мы писали, что 16 ноября в Украину прибыл новый госсекретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Камерон. Визит в Киев — это его первый рабочий визит в новой должности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме