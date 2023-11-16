Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Одесскую область с рабочим визитом — детали
Сегодня, 16 ноября, с рабочим визитом в Одесскую область посетил глава британской дипломатии. Дэвид Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Министр иностранных дел Великобритании собственными глазами увидел разрушения, вызванные российскими обстрелами, и решительно осудил террористические атаки России против Украины. Также Дэвид Камерон выразил уважение нашим военным, защищающим нашу страну и на суше, и на море, и в небе", — написал глава ОВА.
Также Кипер отметил, что такой визит свидетельствует о поддержке со стороны Великобритании в борьбе за территориальную целостность и сохранение суверенитета.
Напомним, Украина вместе с британскими страховщиками образовала механизм страхования судов, который входит во временные гуманитарные коридоры в Черном море. Таким образом, торговые балкеры могут обезопасить себя от возможных провокаций РФ или вражеских мин, дрейфующих на волнах.
Также мы писали, что 16 ноября в Украину прибыл новый госсекретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Камерон. Визит в Киев — это его первый рабочий визит в новой должности.
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