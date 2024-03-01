На Одеській Алеї Зірок з'явились нові імена — подробиці
У перший день весни біля одеського оперного театру зʼявилися нові зірки. На Алеї Слави відкрили імена трьох письменників, чия творчість повʼязана з південним містом.
Журналісти Новини.LIVE побували на урочистому відкритті.
Нові зірки на Алеї Слави відкрили на честь міжнародного дня письменника. Організатори зазначають, що імена митців мали зʼявитися ще у 2023 році, однак через війну захід було відтерміновано на рік.
Чиї імена зʼявилися
Біля оперного театру зʼявилися імена одразу трьох письменників та поетів — Олександра Козачинського, Михайла Жука та Олександра Дорошенка. Родичі та близькі митців отримали памʼятні таблички та винагороди.
"Хочу подякувати усім, хто памʼятає та займайся творчістю мого діда. Мені приємно, що таким чином увічнено його імʼя у місті", — сказала онучка Михайла Жука.
Зазначимо, що ці імена саме зараз необхідно було закарбувати у памʼяті Одеси, адже зараз наша країна переживає події, подібні до тих, які були у 1920-х роках. Тоді ці митці жили і творили.
"Я хочу подякувати сьогодні за те, що ця традиція продовжується. І всі зірки — письменники, що дуже важливо", — додала директорка літературного музею Тетяна Ліптуга.
Важлива традиція для міста
Слід додати, що такі заходи необхідні, адже зараз як ніколи необхідно цінувати та шанувати одеську культуру.
"Зірки, які ми кожного року встановлюємо — це не просто імена. Це — видатні люди Одеси, про яких повинен знати весь світ. Їхні твори ми повинні переглядати, перечитувати та передавати майбутнім поколінням. І ми пишаємося тим, що в нас є такі люди", — зазначив заступник одеського міського голови Павло Вугельман.
Нагадаємо, 23 січня Одеса прощалася із ще однією зіркою, драматургом, музикантом та з актором Євгеном Хаїтом. Артист помер від зупинки серця у віці 61 року. В останній шлях прийшли його провести друзі, знайомі та шанувальники творчості.
Також ми писали, що 14 лютого в Одесі помер видатний театральний діяч Віктор Андрійович Раду. Його життя перервалося через зупинку серця у віці 67 років.
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