На Одеській Алеї Зірок з'явились нові імена — подробиці

Відкриття нових імен на Алеї Зірок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У перший день весни біля одеського оперного театру зʼявилися нові зірки. На Алеї Слави відкрили імена трьох письменників, чия творчість повʼязана з південним містом.

Журналісти Новини.LIVE побували на урочистому відкритті.

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Нові зірки на Алеї Слави відкрили на честь міжнародного дня письменника. Організатори зазначають, що імена митців мали зʼявитися ще у 2023 році, однак через війну захід було відтерміновано на рік.

Чиї імена зʼявилися

Біля оперного театру зʼявилися імена одразу трьох письменників та поетів — Олександра Козачинського, Михайла Жука та Олександра Дорошенка. Родичі та близькі митців отримали памʼятні таблички та винагороди.

Зірка на честь Олександра Дорошенка. Фото: Новини.LIVE

"Хочу подякувати усім, хто памʼятає та займайся творчістю мого діда. Мені приємно, що таким чином увічнено його імʼя у місті", — сказала онучка Михайла Жука.

Зірка на честь Михайла Жука. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що ці імена саме зараз необхідно було закарбувати у памʼяті Одеси, адже зараз наша країна переживає події, подібні до тих, які були у 1920-х роках. Тоді ці митці жили і творили.

"Я хочу подякувати сьогодні за те, що ця традиція продовжується. І всі зірки — письменники, що дуже важливо", — додала директорка літературного музею Тетяна Ліптуга.

Зірка на честь Олександра Козачиньского. Фото: Новини.LIVE

Важлива традиція для міста

Слід додати, що такі заходи необхідні, адже зараз як ніколи необхідно цінувати та шанувати одеську культуру.

"Зірки, які ми кожного року встановлюємо — це не просто імена. Це — видатні люди Одеси, про яких повинен знати весь світ. Їхні твори ми повинні переглядати, перечитувати та передавати майбутнім поколінням. І ми пишаємося тим, що в нас є такі люди", — зазначив заступник одеського міського голови Павло Вугельман.

Нагадаємо, 23 січня Одеса прощалася із ще однією зіркою, драматургом, музикантом та з актором Євгеном Хаїтом. Артист помер від зупинки серця у віці 61 року. В останній шлях прийшли його провести друзі, знайомі та шанувальники творчості.

Також ми писали, що 14 лютого в Одесі помер видатний театральний діяч Віктор Андрійович Раду. Його життя перервалося через зупинку серця у віці 67 років.