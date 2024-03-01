На Одесской Аллее Звезд появились новые имена

Открытие новых имен на Аллее Звезд в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В первый день весны у одесского оперного театра появились новые звезды. На Аллее Славы открыли имена трех писателей, чье творчество связано с южным городом.

Журналисты Новости.LIVE побывали на торжественном открытии.

Читайте также:

Новые звезды на Аллее Славы открыли в честь международного дня писателя. Организаторы отмечают, что имена художников должны появиться еще в 2023 году, однако из-за войны мероприятие было отсрочено на год.

Чьи имена появились

У оперного театра появились имена сразу трех писателей и поэтов — Александра Козачинского, Михаила Жука и Александра Дорошенко. Родственники и близкие художники получили памятные таблички и награды.

Звезда в честь Александра Дорошенко. Фото: Новини.LIVE

"Хочу поблагодарить всех, кто помнит и занимайся творчеством моего деда. Мне приятно, что таким образом увековечено его имя в городе" , — сказала внучка Михаила Жука.

Звезда в честь Михаила Жука. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что эти имена именно сейчас необходимо было запечатлеть в памяти Одессы, ведь сейчас наша страна переживает события, подобные тем, которые были в 1920-х годах. Тогда эти художники жили и творили.

"Я хочу поблагодарить сегодня за то, что эта традиция продолжается. И все звезды — писатели, что очень важно" , — добавила директор литературного музея Татьяна Липтуга.

Звезда в честь Александра Козачинского. Фото: Новини.LIVE

Важная традиция для города

Следует добавить, что такие мероприятия необходимы, ведь сейчас как никогда необходимо ценить и уважать одесскую культуру.

"Звезды, которые мы каждый год устанавливаем — это не просто имена. Это выдающиеся люди Одессы, о которых должен знать весь мир. Их произведения мы должны пересматривать, перечитывать и передавать будущим поколениям. И мы гордимся тем, что у нас есть такие люди ", — отметил заместитель одесского городского головы Павел Вугельман.

Напомним, 23 января Одесса прощалась с еще одной звездой, драматургом, музыкантом и с актером Евгением Хаитом. Артист скончался от остановки сердца в возрасте 61 года. В последний путь пришли его провести друзья, знакомые и почитатели творчества.

Также мы писали, что 14 февраля в Одессе скончался видный театральный деятель Виктор Андреевич Раду. Его жизнь прервалась из-за остановки сердца в возрасте 67 лет.