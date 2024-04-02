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На Одеській митниці новий керівник — хто ним став

2 квітня 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одеській митниці новий керівник — хто ним став
Юрій Чердинцев. Фото: Одеський НІСЕ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Стало відомо, що на Одеській митниці обрали нового керівника. Ним став колишній чиновник з Фонду держмайна Юрій Чердинцев, який замінив на посаді Сергія Гринчишина. 

Про це повідомив журналіст Євген Плінський з посиланням на Державну митну службу України. 

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"Про нього багато різної інформації в мережі, не все звісно правда, але Одесу він знає дуже добре, тому його і погодили. Будемо вивчати його зв'язки та стиль роботи", — пише Плінський. 

Що відомо про Юрія Чердинцева

На початку 2019 року обіймав посаду заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області. 

У 2020 році працював директором Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Після цього у 2021 перейшов до спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та дослідження Держмитслужби. Звідки перейшов до ФДМУ, а потім знову повернувся на митницю. 

Інші кадрові зміни на Одещині 

Нагадаємо, що наприкінці лютого Кабінет міністрів України призначив першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Ним став Олександр Харлов. Також у команді Олега Кіпера уже є Дмитро Радулов, Андрій Фігеля та Сергій Кропива.

Додамо, 26 березня Кабінет міністрів України схвалив ряд кадрових змін. Зокрема, в Одеській ОВА призначили нового заступника голови, яким став Шалигайло Антон Ігорович. 

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