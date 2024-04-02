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На Одесской таможне новый руководитель — кто им стал

2 апреля 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесской таможне новый руководитель — кто им стал
Юрий Чердынцев. Фото: Одесский НИСЭ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Стало известно, что на Одесской таможне избрали нового руководителя. Им стал бывший чиновник из Фонда госимущества Юрий Чердынцев, заменивший в должности Сергея Гринчишина.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

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"О нем много разной информации в сети, не все, конечно, правда, но Одессу он знает очень хорошо, поэтому его и согласовали. Будем изучать его связи и стиль работы" , — пишет Плинский.

Что известно о Юрии Чердынцеве

В начале 2019 занимал должность заместителя начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной регистрации — начальника Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

В 2020 году работал директором Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

После этого в 2021 году перешел в специализированную лабораторию по вопросам экспертизы и исследования Гостаможслужбы. Откуда перешел в ФГИУ, а затем снова вернулся на таможню.

Другие кадровые изменения в Одесской области

Напомним, что в конце февраля Кабинет Министров Украины назначил первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Им стал Александр Харлов. Также в команде Олега Кипера уже есть Дмитрий Радулов, Андрей Фигеля и Сергей Кропива.

26 марта Кабинет министров Украины одобрил ряд кадровых изменений. В частности, в Одесской ОВА назначен новый заместитель председателя, которым стал Шалигайло Антон Игоревич.

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