Подробиці нападу на Дем'яна Ганула: фото 18+

Громадський діяч Дем'ян Ганул. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Одеський активіст повідомив, що вчора на нього скоїли розбійний напад. За словами Дем’яна Ганула троє чоловіків почали його бити, бо він "не передав їм авто на фронт".

Про подробиці нападу Дем’ян Ганул написав у себе в telegram.

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"Почалася бійка: три "звіра" накинулися на мене, в ході бійки я перемістився до барної стійки закладу, там було менше місця і мене було важко оточити. На жаль, я не чемпіон світу з боїв без правил, тому нападникам вдалося повалити мене на землю та почати забивати ногами, потім дістали ножі", — написав громадський діяч.

Дем’ян Ганул зазначив, що йому дивом вдалось вижити й втекти від нападників. Втім зловмисники встигли нанести активісту чимало сильних ударів.

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Наслідки побиття одеського активіста. Фото: Дем’ян Ганул

Кого підозрює активіст

На думку постраждалого, до побиття причетний організатор нападу на Сергія Стерненка. Одразу після нападу, зловмисники поїхали у бік столиці.

"Організатор нападу на мене — Олександр Подобєдов. Той самий, що і на Сергія Стерненка, коли він під час захисту наніс смертельне поранення одному з нападників. А я вчора був без ножа. Олександра Подобєдова, видно на відео. Він сидів за одним столиком з цими псевдовійськовими до мого приходу. Також, біля закладу де все сталося, помічено авто друга Подобєдова — Олександра Білого. Вони є представниками криміналу Одеси", — додав активіст.

Наразі з активістом все добре. Він вже написав заяву в поліцію.

Нагадаємо, Дем’ян Ганул вважає, що кримінальне провадження щодо трагедії в будинку Профспілок в Одесі не завершиться розкриттям справи. Він впевнений, що кваліфікація злочину визначена неправильно.