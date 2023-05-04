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На одесского активиста Демьяна Ганула совершили заказное нападение: кого он подозревает

4 мая 2023 12:06
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подробности нападения на Демьяна Ганула: фото 18+
Общественный деятель Демьян Ганул. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский активист сообщил, что вчера на него совершили разбойное нападение. По словам Демьяна Ганула, трое мужчин начали его избивать, потому что он "не передал им авто на фронт".

О подробностях нападения Демьян Ганул написал у себя в telegram.

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"Началась потасовка: три "зверя" набросились на меня, в ходе потасовки я переместился к барной стойке заведения, там было меньше места и меня было трудно окружить. К сожалению, я не чемпион мира по боям без правил, поэтому нападающим удалось свергнуть меня на землю и начать забивать ногами, потом достали ножи", — написал общественный деятель.

Демьян Ганул отметил, что ему чудом удалось выжить и убежать от нападающих. Впрочем, злоумышленники успели нанести активисту немало сильных ударов.

Внимание! Материал ниже содержит контент фото 18+

Последствия избиения одесского активиста. Фото: Демьян Ганул
Последствия избиения одесского активиста. Фото: Демьян Ганул

Кого подозревает активист

По мнению пострадавшего, к избиению причастен организатор нападения на Сергея Стерненко. Сразу после нападения злоумышленники поехали в сторону столицы.

"Организатор нападения на меня — Александр Подобедов. Тот же, что и на Сергея Стерненко, когда он во время защиты нанес смертельное ранение одному из нападающих. А я вчера был без ножа. Александра Подобедова, виден на видео. Он сидел за одним столиком с этими псевдовоенными к моему приходу. Также, возле заведения, где все произошло, замечены авто друга Подобедова — Александра Белого. Они являются представителями криминала Одессы", — добавил активист.

Пока с активистом все хорошо. Он уже написал заявление в полицию.

Напомним, Демьян Ганул считает, что уголовное производство по трагедии в здании Профсоюзов в Одессе не завершится раскрытием дела. Он уверен, что квалификация преступления определена неправильно.

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