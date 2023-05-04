Подробности нападения на Демьяна Ганула: фото 18+

Общественный деятель Демьян Ганул. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

Одесский активист сообщил, что вчера на него совершили разбойное нападение. По словам Демьяна Ганула, трое мужчин начали его избивать, потому что он "не передал им авто на фронт".

О подробностях нападения Демьян Ганул написал у себя в telegram.

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"Началась потасовка: три "зверя" набросились на меня, в ходе потасовки я переместился к барной стойке заведения, там было меньше места и меня было трудно окружить. К сожалению, я не чемпион мира по боям без правил, поэтому нападающим удалось свергнуть меня на землю и начать забивать ногами, потом достали ножи", — написал общественный деятель.

Демьян Ганул отметил, что ему чудом удалось выжить и убежать от нападающих. Впрочем, злоумышленники успели нанести активисту немало сильных ударов.

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Последствия избиения одесского активиста. Фото: Демьян Ганул

Кого подозревает активист

По мнению пострадавшего, к избиению причастен организатор нападения на Сергея Стерненко. Сразу после нападения злоумышленники поехали в сторону столицы.

"Организатор нападения на меня — Александр Подобедов. Тот же, что и на Сергея Стерненко, когда он во время защиты нанес смертельное ранение одному из нападающих. А я вчера был без ножа. Александра Подобедова, виден на видео. Он сидел за одним столиком с этими псевдовоенными к моему приходу. Также, возле заведения, где все произошло, замечены авто друга Подобедова — Александра Белого. Они являются представителями криминала Одессы", — добавил активист.

Пока с активистом все хорошо. Он уже написал заявление в полицию.

Напомним, Демьян Ганул считает, что уголовное производство по трагедии в здании Профсоюзов в Одессе не завершится раскрытием дела. Он уверен, что квалификация преступления определена неправильно.