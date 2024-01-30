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На одеському цвинтарі виділили алею для загиблих воїнів

30 січня 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На одеському цвинтарі виділили алею для загиблих воїнів
Могили захисників України. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На одному з одеських цвинтарів зʼявиться ділянка для поховання захисників України. На цій алеї будуть розміщуватися могили з памʼятниками єдиного затвердженого зразка, які встановлюватимуть міським коштом. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією відомства, за минулий рік вже встановили 29 таких монументів. За сприятливих погодних умов роботи планують відновити. 

"Нашим моральним обов'язком є гідне вшанування пам'яті загиблих захисників, які віддали своє життя за наше майбутнє", — сказала заступниця міського голови Світлана Бедрега. 

Що відомо про місце поховання

Зазначимо, що на обраній ділянці кладовища встановлюють пам'ятники виключно затвердженого зразка. У центрі розташований Козацький хрест, де проходять церемонії вшанування пам'яті загиблих.

Одноразова матеріальна допомога

Крім того, місто збільшило суму надання одноразової допомоги родинам, які вже встановили нагробки. Наразі вона становить 65 тисяч гривень. 

Нагадаємо, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках. 

Також ми писали про те, що сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.

Одеса
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ЗСУ
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пам'ятник
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